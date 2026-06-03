استانا مەن ۇلان-باتىر اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلدى
استانا. قازاقپارات – 2-ماۋسىمنان باستاپ استانا مەن ۇلان-باتىر قالالارى اراسىندا اۋە رەيسى اشىلدى.
كولىك مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2026-جىلعى 2-ماۋسىمنان باستاپ SCAT اۋە كومپانياسى Boeing 737 MAX ۇلگىسىندەگى اۋە كەمەلەرىمەن اپتاسىنا 2 رەت (سەيسەنبى جانە جۇما كۇندەرى) جيىلىكپەن استانا - ۇلان-باتىر باعىتى بويىنشا جاڭا اۋە قاتىناسىن اشتى.
«سونىمەن قاتار، قازىرگى ۋاقىتتا موڭعوليانىڭ Hunnu Air اۋە كومپانياسى الماتى - ۇلان-باتىر باعىتى بويىنشا اپتاسىنا 3 رەت جيىلىكپەن تۇراقتى رەيستەردى ورىندايدى. بيىل 6- ماۋسىمنان باستاپ اتالعان باعىت بويىنشا رەيستەر سانى اپتاسىنا 4 كە دەيىن ارتادى. وسىلايشا، قازاقستان مەن موڭعوليا اراسىنداعى رەيستەردىڭ جالپى سانى 2 اۋە باعىتى بويىنشا اپتاسىنا 6 عا دەيىن ۇلعايادى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.
استانا جانە ۇلان-باتىر قالالارى اراسىندا اۋە قاتىناسىنىڭ اشىلۋى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق، ىسكەرلىك جانە تۋريستىك ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا ىقپال ەتەتىن بولادى.