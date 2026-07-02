استانا كۇنىنە وراي ەلوردادا قانداي سپورتتىق ءىس-شارالار وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانا كۇنى قارساڭىندا ەلوردادا سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ناسيحاتتاۋعا، بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋعا جانە قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ بەلسەندى دەمالىسىن ۇيىمداستىرۋعا ارنالعان اۋقىمدى سپورتتىق باعدارلاما ازىرلەندى.
بۇل تۋرالى قالالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ماجىلىسىندە استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «سپورتتىق-بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋ ديرەكسياسى» ك م م باسشىسى ازامات بەلگىبايەۆ ايتتى.
- استانا كۇنىن مەرەكەلەۋگە ارنالعان بارلىق سپورتتىق ءىس-شاراعا قاتىسۋ دا، كورەرمەن رەتىندە تاماشالاۋ دا تەگىن. باعدارلاما قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ بارلىق جاس ساناتىن قامتيدى، - دەدى سپيكەر.
رەسپۋبليكالىق جانە قالالىق دەڭگەيدەگى چەمپيوناتتار
مەرەكەلىك سپورتتىق باعدارلاما 2-شىلدەدە، ياعني بۇگىن باستالدى. العاشقى جارىس رەتىندە «تولقىن» سپورت كەشەنىنىڭ ارتىنداعى ەسكەك ەسۋ ارناسىندا بايداركا جانە كانوەدە ەسۋدەن استانا قالاسىنىڭ ءداستۇرلى چەمپيوناتى ءوتىپ جاتىر. چەمپيونات 4-شىلدەگە دەيىن جالعاسادى.
3-شىلدەدەن باستاپ «اسپان» سپورت كەشەنىندە ەرەسەكتەر اراسىندا اسىق اتۋدان رەسپۋبليكالىق كوماندالىق چەمپيونات باستالادى. جارىسقا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن كەلگەن ۇزدىك اسىقشىلار قاتىسادى. تۋرنيردىڭ رەسمي اشىلۋى 4-شىلدەدە وتسە، جەڭىمپازدار 6-شىلدە كۇنى ماراپاتتالادى.
Kids RUN، ۇلتتىق ويىندار جانە Urban Fest
4-شىلدە كۇنى ورتالىق ساياباقتاعى شاڭعى- روللەر تراسساسىندا 6-15 جاس ارالىعىنداعى بالالارعا ارنالعان Kids RUN جارىسى ۇيىمداستىرىلادى. قاتىسۋشىلار 300 مەتر، 500 مەتر جانە 1 شاقىرىم قاشىقتىقتارىندا باق سىنايدى. قازىر reg.elordasport.kz سايتىندا تىركەلۋ جالعاسىپ جاتىر، قاتىسۋشىلار سانى مىڭ اداممەن شەكتەلگەن. بارلىق قاتىسۋشىعا ەستەلىك مەدال تابىستالادى.
- سول كۇنى «ۇلىتاۋ» دەنە شىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنىندە قازاقتىڭ ءداستۇرلى «جىلىك سىندىرۋ» ويىنىنان رەسپۋبليكالىق تۋرنير وتەدى. سونىمەن قاتار Sana Sport سپورت كەشەنىنىڭ جانىنداعى سكەيت-پاركتە Astana Day Mass Sports: Gorilla Power Your Instinct Tour 2026-Urban Fest كوشە سپورتى فەستيۆالى ۇيىمداستىرىلىپ، سكەيتبوردينگ، BMX، روليك جانە ساموكات سپورتىنىڭ وكىلدەرى ءوز شەبەرلىكتەرىن كورسەتەدى، - دەدى ازامات بەلگىبايەۆ.
اۋدان تۇرعىندارىنا ارنالعان سپورتتىق باعدارلاما
5-شىلدەدە «سارىارقا» اۋدانىندا «استانا - ەسىرتكىسىز قالا» اكسياسى اياسىندا SARYARQA RUN بۇقارالىق جۇگىرۋ جارىسى وتەدى. 16 جاستان اسقان قاتىسۋشىلار 4 جانە 7,6 شاقىرىم قاشىقتىقتارعا جۇگىرەدى. ۇيىمداستىرۋشىلار ايتۋىنشا، شامامەن 1800 ادام قاتىسادى.
سونىمەن بىرگە مەرەكە كۇندەرى قالانىڭ ءار اۋدانىندا اۋەسقويلار اراسىندا ۆولەيبول تۋرنيرى، ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار بالالارعا ارنالعان «ءومىردى سەزىن» سپورتتىق ءىس-شاراسى، تۇرعىندارعا ارنالعان وتباسىلىق ەستافەتالار، گىر كوتەرۋ، اسىق اتۋ جانە ارقان تارتۋ جارىستارى ۇيىمداستىرىلادى.
- مەرەكەلىك باعدارلاما ءارتۇرلى جاس ساناتىنداعى تۇرعىنداردى قامتيدى. بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋعا باعىتتالعان ءىس-شارالار بارلىق اۋدان تۇرعىندارى ءۇشىن قولجەتىمدى بولادى، - دەدى ازامات بەلگىبايەۆ.
استانا كۇنىنىڭ باستى دودالارى
6-شىلدەدە ترياتلون پاركىندە 14-15 جاستاعى جاس وسپىرىمدەر اراسىندا «جاس قىران» كۇرەس فەستيۆالى وتەدى. وندا ەركىن كۇرەس، گرەك-ريم كۇرەسى، قازاق كۇرەسى، دزيۋدو جانە گرەپپلينگ بويىنشا بەلدەسۋلەر ۇيىمداستىرىلادى.
سول كۇنى «حان شاتىر» ماڭىندا بالالار مەن ەرەسەكتەر اراسىندا «استانا ساقاسى» اسىق اتۋ جارىسى وتەدى. سونىمەن قاتار قورعالجىن ساياباعىندا جانە استانا قالاسى اكىمدىگى الدىنداعى الاڭدا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن بۇقارالىق جارىستار ۇيىمداستىرىلادى.
قالا كۇنىنە ارنالعان سپورتتىق باعدارلامانىڭ قورىتىندىسى رەتىندە ءداستۇرلى «تولاعاي» الىپتار تۋرنيرى وتەدى. بيىلعى دودادا قازاقستاننىڭ ۇزدىك 20 بالۋانى تاس كوتەرۋ، زىلتەمىردى ۇستاپ تۇرۋ، اربا تارتۋ جانە باسقا دا كۇش سىناسۋ كەزەڭدەرى بويىنشا باق سىنايدى.
تۇرعىندارعا ارنالعان جازعى سپورت باعدارلاماسى
مەرەكەلىك ءىس-شارالارمەن قاتار، ەلوردادا جاز بويى تۇرعىنداردى سپورتقا تارتۋعا باعىتتالعان الەۋمەتتىك جوبالار جالعاسادى.
- قالانىڭ ساياباقتارىندا «يوگا» جانە «سكانديناۆيالىق ءجۇرىس» جوبالارى اياسىندا تەگىن جاتتىعۋلار ءوتىپ جاتىر. سونىمەن بىرگە بارلىق التى اۋداندا Aula Fit جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. شىلدەنىڭ ورتاسىنان باستاپ بالالار مەن جاس وسپىرىمدەرگە ارنالعان Aula Football جوباسى باستالادى. بۇدان بولەك، «وزىڭنەن باستا!» جانە Street Workout جوبالارى اياسىندا دا تۇراقتى جاتتىعۋلار ۇيىمداستىرىلىپ كەلەدى، - دەدى مەكەمە باسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بارلىق الەۋمەتتىك-سپورتتىق جوباعا شامامەن 30 مىڭ ادام قاتىسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل باستامالار بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋعا، حالىق دەنساۋلىعىن نىعايتۋعا جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا ىقپال ەتپەك.
بۇعان دەيىن 6-شىلدە كۇنى ح ق و- لار قالاي جۇمىس ىستەيتىنى جونىندە جازدىق.