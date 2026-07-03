استانا كۇنىنە وراي حالىقارالىق كوشە قويىلىمدارى فەستيۆالى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك ءىس-شارالار اياسىندا 5-6-شىلدە كۇندەرى ەلوردادا III حالىقارالىق كوشە قويىلىمدارى فەستيۆالى وتەدى.
جىل سايىن ۇيىمداستىرىلاتىن مادەني شارا قازاقستان مەن شەتەلدەن كەلگەن ارتىستەردىڭ باسىن قوسىپ، ەلوردانىڭ كوشەلەرى، الاڭدارى مەن ساياباقتارىن زاماناۋي تەاتر ونەرىنىڭ اشىق ساحناسىنا اينالدىرادى.
ەكى كۇن بويى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى اشىق اسپان استىنداعى ەرەكشە قويىلىمداردى تاماشالاپ، كوشە تەاترىنىڭ ءتۇرلى جانرلارىمەن تانىسىپ، اۋقىمدى مادەني ءىس-شارانىڭ ءبىر بولشەگىنە اينالادى. فەستيۆالدىڭ باستى ماقساتى - تەاتردى ءداستۇرلى ساحنادان تىس كەڭىستىككە شىعارىپ، ونەردى بارشاعا قولجەتىمدى ەتۋ جانە ارتىستەر مەن كورەرمەندەر اراسىنداعى جاندى بايلانىستى قالىپتاستىرۋ.
فەستيۆالدىڭ سالتاناتتى اشىلۋى 5-شىلدە كۇنى وتەدى. ءىس-شارا ساعات 13:00 دە امفيتەاتر عيماراتىنان باستالاتىن حالىقارالىق مەرەكەلىك شەرۋمەن اشىلادى. شەرۋ اتىراۋ كوپىرى ارقىلى ءوتىپ، قالالىق الاڭدا اياقتالادى. مۇندا كورەرمەندەرگە اسەرلى پەرفورمانستىق باعدارلاما ۇسىنىلادى. شەرۋگە كوشە تەاترى مەن زاماناۋي پەرفورمانس ونەرىنىڭ ءتۇرلى باعىتتارىن ۇسىناتىن شىعارماشىلىق ۇجىمدار مەن ارتىستەر قاتىسادى.
فەستيۆالگە قازاقستاننىڭ التى كوشە تەاترى قاتىسادى. ولار: «Tamenov Show» (الماتى)، «اكادەميا شوۋ» (استانا)، «تەاتر دليا موەي پتيچكي» (الماتى)، «توتالنىي تەاتر» (الماتى)، «artيشوك» (الماتى) جانە «ا3» (استانا). حالىقارالىق باعدارلاما اياسىندا رەسەيدىڭ سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىنان كەلگەن «اسپەكتر» كوشە تەاترى ونەر كورسەتەدى.
فەستيۆالدىڭ نەگىزگى ءىس-شارالارى بىرنەشە قالالىق الاڭدا وتەدى:
5-شىلدە، ساعات 14:00 - قالالىق الاڭ؛
6-شىلدە، ساعات 14:30 - «جەتىسۋ» ساياباعى.
III حالىقارالىق كوشە پەرفورمانستارى فەستيۆالى استانا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك باعدارلامانىڭ ەڭ جارقىن وقيعالارىنىڭ بىرىنە اينالىپ، قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا ەرەكشە اسەر، ەموتسيالار سىيلاپ، ەلوردانىڭ ۇيرەنشىكتى قالالىق كەڭىستىگىن جاڭا شىعارماشىلىق فورماتتا كورۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەلىك استانا كۇنىنە وراي ەلوردادا قانداي سپورتتىق ءىس-شارالار وتەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.