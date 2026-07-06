استانا كۇنى: ەلوردانىڭ التى اۋدانىندا جۇلدىزدار ونەر كورسەتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانا كۇنىنە وراي ەلوردانىڭ بارلىق التى اۋدانىنداعى تۇرعىن الاپتاردا قازاقستاندىق ەسترادا جۇلدىزدارى مەن شىعارماشىلىق ۇجىمداردىڭ قاتىسۋىمەن مەرەكەلىك كونسەرتتەر ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
مەرەكەلىك باعدارلامالار ساعات 11:00، 12:00 جانە 14:00-دە باستالىپ، قالانىڭ ونداعان الاڭىندا ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر.
بايقوڭىر اۋدانى
ساعات 11:00-دەن باستاپ ءوندىرىس جانە كىرپىشتى تۇرعىن الاپتارىندا مەرەكەلىك كونسەرتتەر ءوتىپ جاتىر. كونسەرت باستالار الدىندا تۇرعىندار مەن كىشكەنتاي بۇلدىرشىندەر ءۇشىن انيماتورلاردىڭ قاتىسۋىمەن ويىن-ساۋىق باعدارلاماسى ۇيىمداستىرىلدى.
ساحنادا ايگۇل يمانبايەۆا، دوسىمجان تاڭاتاروۆ، گۇلنۇر ورازىمبەتوۆا، «وركەن» تريوسى جانە وزگە دە ونەرپازدار ونەر كورسەتەدى.
ەسىل اۋدانى
مەرەكەلىك ءىس-شارالار پريگورودنىي، باعىستان تۇرعىن الاپتارىندا جانە «ورمان پارك» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە ءوتىپ جاتىر. پريگورودنىي مەن «ورمان پارك» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندەگى كونسەرتتەر ساعات 11:00-دە باستالسا، باعىستانداعى مەرەكەلىك باعدارلاما ساعات 14:00-دە باستالادى.
بالالار مەن وتباسىلارعا انيماتورلاردىڭ قاتىسۋىمەن ويىن-ساۋىق باعدارلاماسى ازىرلەنگەن. كورەرمەندەر الدىندا لۇقپان جولداسوۆ، مەرۋەرت باقىت، DOS توبى، نۇرلان مەن مۇرات ءدۋەتى، قۇرماش ماحان جانە باسقا دا انشىلەر ونەر كورسەتەدى.
نۇرا اۋدانى
ساعات 11:00-دە ۇركەر تۇرعىن الابىنداعى «ايعىرجال» ساياباعىندا مەرەكەلىك كونسەرت باستالدى. ال ساعات 14:00-دە مەرەكەلىك باعدارلاما «جاعالاۋ» ساياباعىندا جالعاسادى.
تۇرعىندار مەن قوناقتار ءۇشىن «استانا» توبى، ايدىن جۇماباي، «توميريس» تريوسى، مادي قادىروۆ جانە باسقا دا ونەرپازدار ونەر كورسەتەدى.
سارىارقا اۋدانى
ساعات 11:00-دەن باستاپ كوكتال تۇرعىن الابىنداعى «قورعالجىن» ساياباعىندا استانا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك كونسەرت وتۋدە.
كونسەرتتىك باعدارلامامەن قاتار تۇرعىندار مەن قوناقتارعا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار ۇيىمداستىرىلعان. وعان كەز كەلگەن ادام قاتىسا الادى، ال جەڭىمپازدارعا باعالى سىيلىقتار تابىستالادى.
ساحنادا نۇرلان مەن مۇرات ءدۋەتى، ايدىن جۇماباي، «استانا» توبى جانە باسقا دا ورىنداۋشىلار ونەر كورسەتۋدە.
سارايشىق اۋدانى
مەرەكەلىك كونسەرتتەر اۋداننىڭ ەكى الاڭىندا ۇيىمداستىرىلدى. ونەركاسىپ تۇرعىن الابىنداعى ءىس-شارالار ساعات 12:00-دە باستالسا، «وتاۋ» شاعىناۋدانىنداعى كونسەرت ساعات 14:00-دە باستالادى.
كورەرمەندەر الدىندا ايگۇل يمانبايەۆا، مەدەت شايكەلوۆ، بەرىك ەرجانوۆ، QAZAQ VOICE توبى جانە وزگە دە ونەرپازدار ونەر كورسەتەدى.
الماتى اۋدانى
ساعات 14:00- دە تەمىرجولشىلار تۇرعىن الابىندا جانە «جەرۇيىق» ساياباعىندا مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلامالار باستالادى.
اۋدان تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن اسان ءابدىرالدين، تۇرار تولەۋتاي، اللاجار قايبار، ەركەبۇلان مەن باۋىرجان ءدۋەتى، سونداي-اق قازاقستاندىق ەسترادانىڭ باسقا دا ونەرپازدارى ونەر كورسەتەدى.