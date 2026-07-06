استانا كۇنى: ەلوردا تۋرالى 20 قىزىقتى دەرەك
استانا. KAZINFORM - استانا كۇنىنە وراي ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ەلىمىزدىڭ باس قالاسى تۋرالى 20 قىزىقتى دەرەكتى ۇسىندى.
1. حالىق سانى - 1674699 ادام (2026 -جىلعى 1-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا).
2. ايەلدەر سانى ەرلەرگە قاراعاندا كوپ: 884029 ايەل، 790670 ەر ادام.
3. قازاقستان بويىنشا 26 ادامنىڭ ەسىمى - استانا.
4. 2025 -جىلى استانادا 27,4 مىڭ ءسابي دۇنيەگە كەلدى.
5. 18 جاسقا دەيىنگى بالالار سانى - 545 مىڭ: ونىڭ ىشىندە 280 مىڭى - ۇل، 265 مىڭى - قىز (2026 -جىلدىڭ باسىنداعى جاعداي بويىنشا).
6. 2026 -جىلدىڭ العاشقى 5 ايىندا ەلوردادا 3469 دان استام نەكە تىركەلدى.
7. 2025 -جىلعى قارتايۋ يندەكسى - 22,9 (100 بالاعا شاققانداعى 65 جاستان اسقان قارتتاردىڭ سانى).
8. استانا تۇرعىنىنىڭ ورتاشا جاسى - 30,9 جاس (2026 -جىلدىڭ باسىنداعى جاعداي بويىنشا).
9. كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى - 78,8 جاس (2025 -جىلعى كورسەتكىش).
10. شاعىن جانە ورتا كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ سانى - 274285 (2026 -جىلعى 1-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا).
11. قۇرىلىس سالاسىنداعى كومپانيالار سانى - 18,5 مىڭ (قازاقستان بويىنشا 1-ورىن).
12. ەلوردادا 576 مىڭ پاتەر بار (2025 -جىل).
13. قوعامدىق تاماقتانۋ نىساندارىنىڭ سانى - 6819 (قازاقستان بويىنشا الماتىدان كەيىنگى 2-ورىن). ونىڭ ىشىندە: زاڭدى تۇلعالار، فيليالدار جانە شەتەلدىك زاڭدى تۇلعالاردىڭ
فيليالدارى - 2241؛ جەكە كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرى - 4578.
14. قالادا 31 تەاتر جۇمىس ىستەيدى.
15. 5 مۋزەي بار.
16. 35 كىتاپحانا حالىققا قىزمەت كورسەتەدى.
17. ەلوردادا 24 ساياباق ورنالاسقان.
18. تۇراقتى ينتەرنەت ابونەنتتەرىنىڭ سانى - 443,4 مىڭ (2026 -جىلعى 1-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا).
19. 2026 -جىلدىڭ 1-توقسانىندا قوناقۇيلەردە 67,9 مىڭ شەتەلدىك تۋريست ورنالاستى.
20. استانادا 6 بەس جۇلدىزدى قوناق ءۇي بار.