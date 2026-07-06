KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانا كۇنى: ەلوردا تۋرالى 20 قىزىقتى دەرەك

    استانا. KAZINFORM - استانا كۇنىنە وراي ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ەلىمىزدىڭ باس قالاسى تۋرالى 20 قىزىقتى دەرەكتى ۇسىندى.

    Астана
    Фото: Kazinform

    1. حالىق سانى - 1674699 ادام (2026 -جىلعى 1-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا).

    2. ايەلدەر سانى ەرلەرگە قاراعاندا كوپ: 884029 ايەل، 790670 ەر ادام.

    3. قازاقستان بويىنشا 26 ادامنىڭ ەسىمى - استانا.

    4. 2025 -جىلى استانادا 27,4 مىڭ ءسابي دۇنيەگە كەلدى.

    5. 18 جاسقا دەيىنگى بالالار سانى - 545 مىڭ: ونىڭ ىشىندە 280 مىڭى - ۇل، 265 مىڭى - قىز (2026 -جىلدىڭ باسىنداعى جاعداي بويىنشا).

    6. 2026 -جىلدىڭ العاشقى 5 ايىندا ەلوردادا 3469 دان استام نەكە تىركەلدى.

    7. 2025 -جىلعى قارتايۋ يندەكسى - 22,9 (100 بالاعا شاققانداعى 65 جاستان اسقان قارتتاردىڭ سانى).

    8. استانا تۇرعىنىنىڭ ورتاشا جاسى - 30,9 جاس (2026 -جىلدىڭ باسىنداعى جاعداي بويىنشا).

    9. كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى - 78,8 جاس (2025 -جىلعى كورسەتكىش).

    10. شاعىن جانە ورتا كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ سانى - 274285 (2026 -جىلعى 1-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا).

    11. قۇرىلىس سالاسىنداعى كومپانيالار سانى - 18,5 مىڭ (قازاقستان بويىنشا 1-ورىن).

    12. ەلوردادا 576 مىڭ پاتەر بار (2025 -جىل).

    13. قوعامدىق تاماقتانۋ نىساندارىنىڭ سانى - 6819 (قازاقستان بويىنشا الماتىدان كەيىنگى 2-ورىن). ونىڭ ىشىندە: زاڭدى تۇلعالار، فيليالدار جانە شەتەلدىك زاڭدى تۇلعالاردىڭ

    فيليالدارى - 2241؛ جەكە كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرى - 4578.

    14. قالادا 31 تەاتر جۇمىس ىستەيدى.

    15. 5 مۋزەي بار.

    16. 35 كىتاپحانا حالىققا قىزمەت كورسەتەدى.

    17. ەلوردادا 24 ساياباق ورنالاسقان.

    18. تۇراقتى ينتەرنەت ابونەنتتەرىنىڭ سانى - 443,4 مىڭ (2026 -جىلعى 1-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا).

    19. 2026 -جىلدىڭ 1-توقسانىندا قوناقۇيلەردە 67,9 مىڭ شەتەلدىك تۋريست ورنالاستى.

    20. استانادا 6 بەس جۇلدىزدى قوناق ءۇي بار.

    قوعام استانا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور