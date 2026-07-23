استانا كوشەلەرىن سۋ باستى: سۋ سورۋ جۇمىستارى قالاي ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - نوسەر جاۋىپ، شاھار كوشەلەرىن سۋ الۋىنا بايلانىستى ەلوردانىڭ كوممۋنالدىق قىزمەتتەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر. بۇل جونىندە استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
- نوسەر جاۋىنعا بايلانىستى ەلوردانىڭ كوممۋنالدىق قىزمەتتەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر. قالانىڭ نوسەر كارىز جۇيەسى مەن تازارتۋ قۇرىلىستارى جاۋىن-شاشىننىڭ كوپ مولشەرىن قابىلداپ، قالىپتى جۇمىس ىستەپ تۇر. جەكەلەگەن ۋچاسكەلەردە ۋاقىتشا سۋ جينالۋ جاعدايلارى تىركەلىپ وتىر. جاۋىن-شاشىن ءبىر مەزەتتە كوپ مولشەردە جاۋعان كەزدە نوسەر كارىز جۇيەسى جينالعان سۋدى ورتا ەسەپپەن 40 مينۋتتان 1 ساعاتقا دەيىنگى ارالىقتا تولىق قابىلدايدى، - دەلىنگەن اكىمدىك حابارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار، كوممۋنالدىق قىزمەتتەر تۇراقتى تۇردە كارىز كوللەكتورلارى مەن جاڭبىر سۋىن قابىلداۋ قۇدىقتارىن تازالاۋ، قۇبىرلاردى بۋمەن شايۋ، نوسەر كارىز جۇيەلەرى مەن تازارتۋ قۇرىلىستارىن سالۋ جانە باسقا دا جۇمىستاردى ۇزدىكسىز جۇرگىزىپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە نوسەر مەن قاتتى جەل بولاتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
الپامىس فايزوللا