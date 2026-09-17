استانا مەكتەپتەرىندە اتا-انالارعا ارنالعان كىتاپ وقۋ بۇرىشتارى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - استاناداعى «كىتاپ وقيتىن ۇلت» جوباسى اياسىندا تەمىربەك جۇرگەنوۆ اتىنداعى №70 مەكتەپ-ليتسەيىندە اتا-انالارعا ارنالعان كىتاپ وقۋ بۇرىشتارى اشىلدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
كىتاپ بۇرىشتارى، نەگىزىنەن، بالالارىن مەكتەپتەن الىپ كەتۋگە كەلگەن كەزدە كۇتىپ وتىراتىن اتا-انالارعا ىڭعايلى ورىندارعا ورنالاستىرىلعان.
ەندى اتا-انالار بالاسىن كۇتۋ ۋاقىتىن تەلەفونعا ۇڭىلۋمەن وتكىزبەي، كىتاپ وقۋعا ارناي الادى.
كىتاپ سورەلەرىنەن بالا پسيحولوگياسى، تاربيە، اتا-انا مەن بالا اراسىنداعى قارىم-قاتىناس جانە وتباسى قۇندىلىقتارىنا ارنالعان ادەبيەتتەردى كەزدەستىرۋگە بولادى.
- جوبا ارقىلى مەكتەپ ۇجىمى اتا-انالاردى كىتاپ وقۋعا ىنتالاندىرىپ قانا قويماي، بالالارعا جەكە ۇلگى كورسەتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا دا نازار اۋدارۋدى كوزدەيدى. سەبەبى بالا ءۇشىن كىتاپ وقيتىن اتا-انا -ەڭ جاقسى ۇلگىنىڭ ءبىرى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن 7 مىڭعا جۋىق كىتاپ وقىعان ەلوردالىق زەينەتكەر جاستارعا كەڭەس بەرگەنىن جازعان ەدىك.