استانا جانە الماتىدا شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ەڭ ءىرى ءۇش قالاسى - استانا، الماتى، شىمكەنتتە دوللار، ەۋرو جانە رۋبل باعامى بۇگىن قانشادان ساتىلىپ جاتقانى بەلگىلى بولدى.
Kurs.kz مالىمەتى بويىنشا، شەتەلدىك ۆاليۋتالاردىڭ استاناداعى ورتاشا باعامى:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 471,09 تەڭگە، ساتۋ - 477,99 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,00 تەڭگە، ساتۋ - 549,97 تەڭگە؛
- رۋبل: 5,70 - 6,00 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
الماتىنىڭ ۆاليۋتا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 475,48 تەڭگە، ساتۋ - 477,82 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,88 تەڭگە، ساتۋ - 546,09 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,85 تەڭگە، ساتۋ - 5,99 تەڭگە.
شىمكەنتتە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 474,58 تەڭگە، ساتۋ - 476,58 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,24 تەڭگە، ساتۋ - 546,64 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,82 تەڭگە، ساتۋ - 5,91 تەڭگە.
ال بۇگىنگى رەسمي ۆاليۋتا باعامدارى مىناداي: 1 دوللار - 472,03 تەڭگە، 1 ەۋرو - 540,29 تەڭگە، 1 رۋبل - 6,11 تەڭگە.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تەڭگەنىڭ ۇلتتىق ۆاليۋتا رەتىندەگى مارتەبەسى كونستيتۋتسيادا بەكىتىلگەنىن جازعانبىز.