استانا حالقىنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 78,8 جاسقا جەتتى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا حالقىنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 78,8 جاسقا جەتتى. بۇل تۋرالى استانا قالاسى ەكونوميكا جانە بيۋجەتتىك جوسپارلاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ايجان تۇگەلبايەۆا ايتتى.
سپيكەر وتكەن جىلى ەلوردادا جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى تومەندەپ، الەۋمەتتىك كورسەتكىشتەر جاقسارىپ، قالالىق ينفراقۇرىلىم قارقىندى دامىعانىن تىلگە تيەك ەتتى.
- قالاداعى جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى %4,3 عا دەيىن تومەندەپ، جوسپارلانعان %4,6 دان از بولدى. دامۋ جوسپارى كەزەڭىندە 280 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورنى قۇرىلىپ، ونىڭ 87,2 مىڭى 2025-جىلى اشىلدى. حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 73,11 جاستان 78,8 جاسقا جەتىپ، باستاپقى دەڭگەيمەن سالىستىرعاندا 5,6 جىلعا ارتتى، - دەدى باسقارما باسشىسى.
سونىمەن قوسا ول الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمعا ەرەكشە نازار اۋدارىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- قالادا بالالار سانى 410 مىڭنان 530 مىڭعا دەيىن ءوستى. بۇل ءوز كەزەگىندە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە قوسىمشا جۇكتەمە ءتۇسىردى. وسىعان بايلانىستى سوڭعى جىلدارى 110 مىڭ وقۋشى ورنىنا ارنالعان 44 مەكتەپ سالىندى، ونىڭ 23 ءى 2025-جىلى پايدالانۋعا بەرىلدى. ناتيجەسىندە ءۇش اۋىسىمدى وقىتۋ تولىق جويىلدى، - دەدى ايجان ءالىم قىزى.
ونىڭ سوزىنشە، مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ سالاسىن قامتۋ دا %97,3 عا جەتكەن، بۇل باعىتقا شامامەن 60 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن.
- جالپى العاندا، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، مادەنيەت، سپورت جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ سالالارىنداعى مىندەتتەمەلەر تولىق كولەمدە ورىندالدى، - دەدى سپيكەر.