استانا حالقىنىڭ ءوسىم قارقىنى الماتىدان بەس ەسە جوعارى
استانا. KAZINFORM - استانا حالىق سانىنىڭ ءوسۋ قارقىنى بويىنشا ەلىمىزدەگى كوشباسشى قالا بولىپ وتىر. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ استانا قالاسى بويىنشا دەپارتامەنتى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.
دەپارتامەنت دەرەگىنە سايكەس، 2026-جىلعى 1-ساۋىردەگى جاعداي بويىنشا ەلوردا حالقىنىڭ سانى 1 ميلليون 662 مىڭ 755 ادامعا جەتكەن. سوڭعى بەس جىلدا، ياعني 2021-جىلدان بەرى استانا تۇرعىندارىنىڭ سانى 472 مىڭعا جۋىق ادامعا كوبەيگەن.
ال 2026-جىلى ەلورداداعى حالىق سانىنىڭ ءوسىم قارقىنى 7,23 پايىزدى قۇرادى. بۇل ەلىمىزدەگى باسقا ءىرى قالالارمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي جوعارى كورسەتكىش. ماسەلەن، وسى كەزەڭدە الماتى حالقى 2,45 پايىزعا، شىمكەنت حالقى 3,02 پايىزعا، ال قاراعاندى حالقى 1,34 پايىزعا وسكەن.
ستاتيستيكا دەرەكتەرى استانانىڭ ەل ىشىندەگى كوشى-قوننىڭ باستى باعىتى بولىپ قالا بەرەتىنىن كورسەتىپ وتىر. جىل سايىن ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن مىڭداعان ازامات تۇراقتى تۇرۋ ءۇشىن ەلورداعا قونىس اۋدارادى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، حالىق سانىنىڭ قارقىندى وسۋىنە بىرنەشە فاكتور اسەر ەتىپ وتىر. ەڭ الدىمەن، جۇمىس ورىندارىنىڭ شوعىرلانۋى، مەملەكەتتىك مەكەمەلەردىڭ ورنالاسۋى جانە ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتىڭ ارتۋى ىقپال ەتەدى. سونىمەن قاتار بالالارىنا ساپالى ءبىلىم بەرۋدى جانە وزدەرى ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر ىزدەگەن وتباسىلار دا ەلوردانى تاڭداۋعا باسىمدىق بەرىپ كەلەدى.
تۇرعىندار سانىنىڭ كوبەيۋى تۇرعىن ۇيگە، كولىك ينفراقۇرىلىمىنا جانە الەۋمەتتىك نىساندارعا دەگەن سۇرانىستى ارتتىرىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى قالا بيلىگىنىڭ الدىندا مەكتەپتەر، بالاباقشالار، مەديتسينالىق مەكەمەلەر مەن قوعامدىق كولىك جەلىسىن ودان ءارى دامىتۋ مىندەتى تۇر.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە قازاقستانداعى ءار ون ءبىرىنشى تۇرعىن استانادا تۇرادى. وسى ءۇردىس ساقتالسا، ەلوردا ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى ءارى قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان مەگاپوليستەردىڭ ءبىرى رەتىندەگى ورنىن ودان ءارى نىعايتا تۇسپەك.
بۇعان دەيىن استانادا سالىناتىن جاڭا مەديتسينالىق نىساندار تۋرالى حابارلانعان ەدى.