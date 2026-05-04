استانا ماڭىنداعى ەلدى مەكەندەرگە قاتىنايتىن ەلەكتر پويىزدارعا 191 ۆاگون ساتىپ الىنادى
استانا. KAZINFORM - بيىل استانا ماڭىنداعى ەلدى مەكەندەرگە قاتىنايتىن ەلەكتر پويىزدارعا 191 ۆاگون ساتىپ الىنادى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكلياردىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- بۇگىندە استانا - بۋراباي، استانا - ەرەيمەنتاۋ، استانا - قاراعاندى جانە استانا - اتباسار باعىتتارى بويىنشا 2013، 2014، 2016 جانە 2024 -جىلدارى شىعارىلعان ەلەكتر پويىزدارى جۇرەدى. شۋچە- بۋراباي كۋرورتتىق ايماعىن دامىتۋ اياسىندا استانا - بۋراباي كۋرورتى باعىتى بويىنشا جولاۋشىلاردىڭ جايلىلىعى مەن قاۋىپسىزدىگىنىڭ قازىرگى زامانعى تالاپتارىنا سايكەس كەلەتىن جاڭا ۆاگونداردان قۇرىلعان جەدەل ەلەكتر پويىزى ىسكە قوسىلدى، - دەدى ول.
ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەمەردىڭ اتاپ وتۋىنشە، جالپى جىلجىمالى قۇرامدى جاڭارتۋ جۇيەلى نەگىزدە جۇزەگە اسىرىلادى.
- جولاۋشىلار ۆاگوندارىنىڭ جالپى پاركى شامامەن 2,7 مىڭدى قۇرايدى. بۇل رەتتە سوڭعى 10 جىلدا توزۋ دەڭگەيى 56 دان 41 پايىزعا دەيىن تومەندەدى. 2025 -جىلى - 175 ۆاگون ساتىپ الىندى، 2026 -جىلى - 191 ۆاگون ساتىپ الۋ قاراستىرىلعان. پاركتى ودان ءارى جاڭارتۋ اياسىندا 2030 -جىلعا قاراي جاڭا ۆاگونداردىڭ ۇلەسىن 90 پايىزعا دەيىن جەتكىزۋ كوزدەلگەن. اتالعان شارالاردى ىسكە اسىرۋ جولاۋشىلار تاسىمالىنىڭ جايلىلىق، سەنىمدىلىك جانە قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن دايەكتى تۇردە ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى رومان سكليار.
بۇعان دەيىن كولىك مينيسترلىگى باس كولىك پروكۋراتۋرانىڭ وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ، جەكەمەنشىك تاسىمالداۋشىلار پويىزدارىنا ينسپەكتسيالىق تەكسەرۋلەر جۇرگىزگەن ەدى.