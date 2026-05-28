استانا مەن ماسكەۋ اراسىندا جۇرگىزۋشىسىز جۇك كولىكتەرى قاتىنايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينگە «استانا-ماسكەۋ» العاشقى پيلوتسىز جۇك اۆتومارشرۋتى جوباسى تانىستىرىلدى.
قوس مەملەكەتتىڭ كولىك سالاسىنا جاۋاپتى مينيسترلىكتەرى «پاو كاماز» پيلوتسىز جۇك كولىكتەرىمەن ايرىقشا جوبانى جۇزەگە اسىردى. ول جوعارى دالدىك پەن قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىنىڭ ارقاسىندا زاماناۋي لوگيستيكا سەكتورىندا جاڭا ستاندارت قالىپتاستىرىپ جاتىر.
پيلوتسىز جۇك كولىكتەرى استانا مەن ماسكەۋ ارالىعىن، ياعني ءۇش مىڭ شاقىرىم قاشىقتىقتى ەكى كۇندە ءجۇرىپ ءوتتى. وسىلايشا، جول ۇزاقتىعىن ەكى ەسەدەن ارتىق قىسقارتتى. الەمدىك تاجىريبەدە سونشالىقتى ۇزاق حالىقارالىق مارشرۋتتى بۇلاي جۇرگىزۋشىسىز تەحنيكامەن ءجۇرىپ ءوتۋ العاش رەت تىركەلىپ وتىر.
جوبا زور الەۋەتىن كورسەتتى. سونىڭ ارقاسىندا جۇك اعىنى ارتپاق. تاراپتار پيلوتسىز تاسىمالدى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن بىرلەسكەن ينستيتۋتسيونالدىق بازا مەن قاجەتتى ينفراقۇرىلىمدى قالىپتاستىرۋعا كىرىستى.
- جۇك تاسىمالى كولەمى تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىنىدىسى بويىنشا، بۇل كورسەتكىش 92 ميلليارد دوللارعا جەتتى. دەمەك، %3,5 عا وسكەن. الدىڭعى قاتارلى تسيفرلىق شەشىمدەر مەن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ ارقىلى بۇل كورسەتكىشتى ودان ءارى ارتتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونىڭ جارقىن مىسالى - بۇگىن ەلدەرىمىزدىڭ اراسىندا پيلوتسىز جۇك تاسىمالدايتىن اۆتوكولىك قۇرالدارى جوباسى ىسكە قوسىلدى،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتى مەن استانادا جۇرگىزۋشىسىز تاكسي جوباسى ىسكە قوسىلاتىنىن جازعانبىز.