استانا اسپانىندا العاش رەت اەروتاكسي سىناقتان وتەدى
استانا. KAZINFORM - استاناداعى «قازانات» يپپودرومىنىڭ اۋماعىندا 24-شىلدەدە العاش رەت اەروتاكسيدىڭ دەمونستراتسيالىق ۇشۋى وتەدى.
قالا اسپانىنا تىك كوتەرىلىپ، تىك قونا الاتىن ەلەكترلى اۋە كولىگى - eVTOL ۇشىرىلادى. دەمونستراتسيالىق ۇشۋ ءۇشىن ءبىر ۇشقىش پەن بەس جولاۋشىعا ارنالعان AutoFlight Prosperity مودەلى تاڭدالعان. ول ساعاتىنا 200 شاقىرىمعا دەيىن جىلدامدىقپەن ۇشىپ، 200 شاقىرىمعا دەيىنگى قاشىقتىقتى ەڭسەرە الادى.
سىناق 24-شىلدە كۇنى ساعات 09:00 دە «قازانات» يپپودرومىنىڭ اۋماعىندا وتەدى دەپ جوسپارلانعان. الايدا ۇيىمداستىرۋشىلار اۋا رايى قولايسىز بولعان جاعدايدا ۇشۋ كۇنى مەن ۋاقىتى وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالايىق، قازاقستاندا eVTOL اۋە كولىگىنىڭ العاشقى دەمونستراتسيالىق ۇشۋى 2026 -جىلعى 19-مامىردا الاتاۋداعى ەلىمىزدەگى العاشقى ۆەرتيپورتتىڭ اۋماعىندا وتكەن بولاتىن.
سونداي-اق بيىل ماۋسىم ايىندا قازاقستاندا اەروتاكسي، eVTOL جانە ۇشقىشسىز اۆياتسيانى دامىتۋعا قۇقىقتىق نەگىز قالاعان زاڭ كۇشىنە ەندى.