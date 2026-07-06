استانا الەمدىك سپورتتىڭ جاڭا ورتالىعىنا قالاي اينالىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا مارتەبەسىنە يە بولعانىنا 28 جىل تولعان استانا بۇگىندە قازاقستانداعى عانا ەمەس، ورتالىق ازياداعى ءىرى سپورت ورتالىقتارىنىڭ بىرىنە اينالدى.
استاناعا قازاقستاننىڭ استاناسى مارتەبەسى بەرىلگەننەن كەيىن بوي كوتەرگەن العاشقى سپورت نىساندارىنىڭ ءبىرى - 2001 -جىلعى 6-ناۋرىزدا اشىلعان «قازاقستان» سپورت سارايى.
كوپ جىل بويى بۇل كەشەن قالاداعى باستى مۇز ارەناسى بولىپ، «بارىس» حوككەي كلۋبىنىڭ العاشقى ءۇي الاڭى قىزمەتىن اتقاردى. سونىمەن بىرگە مۇندا 2011 -جىلعى قىسقى ازيا ويىندارىنىڭ حوككەي ماتچتارى ءوتتى.
استانانىڭ سپورتتىق ينفراقۇرىلىمى 2007-2011 -جىلدارى قارقىندى دامي باستادى. 2011 -جىلعى قىسقى ازيا ويىندارىن الماتى جانە استانا قالالارىندا وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعاننان كەيىن ەلوردادا قىسقى سپورت تۇرلەرىنە ارنالعان زاماناۋي نىساندار سالىندى.
وسىلايشا، قالادا «الاۋ» مۇز ايدىنى سارايى مەن «سارىارقا» ۆەلوترەگى بوي كوتەردى. بۇل نىسانداردا 2011 -جىلعى ازيا ويىندارىنىڭ كونكيمەن جۇگىرۋ («الاۋ»)، شورت-ترەك جانە مانەرلەپ سىرعاناۋ («سارىارقا») جارىستارى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلدى.
«الاۋ» مۇز ايدىنىندا وتكەن باسەكەلەر كەزىندە سپورتشىلار ازيانىڭ جەتى رەكوردىن جاڭارتتى. كەيىن بۇل نىساندار شورت- ترەك پەن كونكيمەن جۇگىرۋدەن ۇلتتىق قۇرامالاردىڭ نەگىزگى جاتتىعۋ بازاسىنا اينالىپ، بۇگىنگە دەيىن حالىقارالىق جارىستاردى تۇراقتى تۇردە قابىلداپ كەلەدى.
سونىمەن قاتار ۇزىندىعى 250 مەتر بولاتىن، ءسىبىر سامىرسىنىنان جاسالعان «سارىارقا» ۆەلوترەگىنىڭ جابىنى حالىقارالىق ۆەلوسيپەدشىلەر وداعىنىڭ (UCI) سەرتيفيكاتىنا يە. مۇندا قازاقستان چەمپيوناتتارى مەن Silk Way Series Astana سياقتى ءىرى حالىقارالىق جارىستار تۇراقتى وتكىزىلەدى. كەشەن الەمدەگى ەڭ ۇزدىك جابىق ۆەلوترەكتەردىڭ ءبىرى رەتىندە تانىلعان.
2009 -جىلى ەلوردادا 30 مىڭ كورەرمەنگە ارنالعان «استانا ارەنا» پايدالانۋعا بەرىلدى. ول قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ نەگىزگى الاڭىنا اينالدى.
سونداي-اق بۇل ستاديوندا «استانا» فۋتبول كلۋبى ەل چەمپيوناتى مەن ەۋروكۋبوكتارداعى ءوز الاڭىنداعى كەزدەسۋلەرىن وتكىزەدى. «استانا ارەنا» الماتىداعى ورتالىق ستاديونمەن بىرگە ۋەفا-نىڭ ەڭ جوعارى - ءتورتىنشى ساناتىنا يە. بۇل مارتەبە ستاديونعا چەمپيوندار ليگاسى، ەۋروپا ليگاسى جانە كونفەرەنتسيالار ليگاسىنىڭ شەشۋشى كەزەڭدەرىندەگى ويىنداردى قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
2015 -جىلى پايدالانۋعا بەرىلگەن «بارىس ارەنا» دا ەلوردانىڭ سپورتتىق الەۋەتىن ايتارلىقتاي كۇشەيتتى. 12 مىڭ كورەرمەنگە ارنالعان كەشەن بۇگىندە «بارىس» حوككەي كلۋبىنىڭ قۇرلىقتىق حوككەي ليگاسىنداعى (ك ح ل) نەگىزگى ارەناسى سانالادى.
سونىمەن قاتار كەشەن حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ءىرى سپورتتىق دودالاردى وتكىزۋگە تولىق بەيىمدەلگەن. سونىڭ دالەلى رەتىندە 2027 -جىلدىڭ باسىندا مۇندا مانەرلەپ سىرعاناۋدان ءتورت قۇرلىق چەمپيوناتىن وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. ارەناداعى مۇز ايدىنى ارنايى قورعانىش جابىنمەن جابىلىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا بوكس، كۇرەس، باسكەتبول، ۆولەيبول، فۋتزال جانە تەننيس سياقتى سپورت تۇرلەرىنەن دە جارىستار ۇيىمداستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
2019 -جىلعى 6-شىلدەدە جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايى رەسمي تۇردە اشىلدى. قالىقتاپ ۇشقان قىران بەينەسىندەگى ەرەكشە ساۋلەتتىك كەشەن استانا كۇنىنە وراي پايدالانۋعا بەرىلدى.
قازىر بۇل نىسان «استانا» باسكەتبول كلۋبىنىڭ ءۇي ارەناسى سانالادى. مۇندا ۆ ت ب ءبىرىڭعاي ليگاسى مەن قازاقستان ۇلتتىق ليگاسىنىڭ ماتچتارى تۇراقتى وتەدى.
استانادا جوعارىدا اتالعان ارەنالاردان بولەك، سپورت كلاستەرىن كەڭەيتكەن ءبىرقاتار ماڭىزدى نىسان سالىندى.
«Qazaqstan» جەڭىل اتلەتيكالىق سپورت كەشەنى (2020)
فۋتۋريستىك ۇلگىدە سالىنعان كەشەن دۇنيەجۇزىلىك جەڭىل اتلەتيكا قاۋىمداستىعىنىڭ (World Athletics) بەدەلدى حالىقارالىق سەرتيفيكاتىنا يە. مۇندا 200 مەترلىك جۇگىرۋ جولى، قىزدىرۋ ايماعى، سەكىرۋ جانە لاقتىرۋ سەكتورلارى، باسسەين مەن ءقوناقۇي بار.
فوتو: «Qazaqstan» جەڭىل اتلەتيتيكالىق سپورت كەشەنىنىڭ رەسمي سايتى
«داۋلەت» ۇلتتىق تەننيس ورتالىعى (2008)
ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى تەننيس ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن كەشەندە حارد جانە توپىراق توسەنىشىندەگى جابىق ءارى اشىق كورتتار بار. قازاقستاننىڭ ۇلتتىق قۇراماسى دەۆيس كۋبوگى مەن بيللي دجين كينگ كۋبوگىنىڭ كەزدەسۋلەرىن ءداستۇرلى تۇردە وسى كەشەندە وتكىزەدى.
پاراليمپيادالىق جاتتىعۋ ورتالىعى (2018)
بۇل - قازاقستانداعى جانە ت م د كەڭىستىگىندەگى ەڭ ۇزدىك مامانداندىرىلعان بەيىمدەلگەن سپورت كەشەندەرىنىڭ ءبىرى. ورتالىق حالىقارالىق تالاپتارعا ساي جابدىقتالىپ، مۇگەدەكتىگى بار سپورتشىلاردىڭ تولىققاندى جاتتىعۋى ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالعان.
«قازانات» يپپودرومى
ەلورداداعى ۇلتتىق جانە ات سپورتى تۇرلەرىنىڭ باستى ورتالىعى سانالاتىن يپپودرومدا بايگە، كوكپار، اۋدارىسپاق سەكىلدى ءداستۇرلى جارىستار تۇراقتى وتكىزىلەدى. كەشەن حالىقارالىق دەڭگەيدەگى تۋرنيرلەردى قابىلداۋ ءۇشىن كەزەڭ- كەزەڭىمەن جاڭعىرتىلىپ كەلەدى.
ءىرى حالىقارالىق جارىستاردىڭ ورداسى
دامىعان قالا جانە ءقوناقۇي ينفراقۇرىلىمى، سونداي-اق الەمنىڭ كوپ ەلىنەن تىكەلەي اۋە قاتىناسىنىڭ بولۋى استانانىڭ الەمدىك سپورتتىق جارىستارىن وتكىزۋگە قولايلى الاڭ رەتىندە قالىپتاسۋىنا مۇمكىندىك بەردى.
كەيىنگى 28 -جىلدا استانا دزيۋدو مەن كۇرەستەن الەم چەمپيوناتتارىن قوسا العاندا كوپ ءىرى جارىستاردى وتكىزدى. 2026 -جىلى ەلوردادا كۇرەستەن الەم چەمپيوناتى جانە Future Games (GOTF 2026) ۇيىمداستىرىلادى.
ال 2027 -جىل استانا ءۇشىن ناعىز سپورتتىق مەرەكە بولماق. ءبىر جىلدىڭ ىشىندە مۇندا دزيۋدو، بوكس، تاەكۆوندو، اۋىر اتلەتيكا جانە ۇستەل تەننيسىنەن وليمپيادا الدىنداعى الەم چەمپيوناتتارى وتەدى.
وسىنداي اۋقىمدى جارىستار ەلوردالىق سپورتشىلاردى جاڭا بيىكتەرگە جەتۋگە جىگەرلەندىرەدى. كەيىنگى ءۇش جىلدا (2024-2026) استانا سپورتشىلارى رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق جارىستاردا 12 مىڭنان استام مەدال جەڭىپ الدى.
كەيىنگى ءۇش ماۋسىمدا ەلوردالىق اتلەتتەر 1500 گە جۋىق ءىرى جارىسقا قاتىستى. ولاردىڭ ۇشتەن بىرىنە جۋىعى الەم چەمپيوناتتارى، ازيا چەمپيوناتتارى جانە كۋبوك كەزەڭدەرى سياقتى رەسمي حالىقارالىق دەڭگەيدەگى باسەكەلەر بولدى.
تەك كەيىنگى جارىس ماۋسىمىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا استانالىق سپورتشىلار 5 مىڭنان استام مەدال يەلەندى. ونىڭ 2 166-سى - التىن مەدال.
الەمدىك دەڭگەيدەگى جارىستاردا استانا سپورتشىلارى تاريحي جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزدى. گرەك- ريم كۇرەسىنىڭ شەبەرى
1999 -جىلدان بەرى قازاقستانعا وسى سپورت تۇرىنەن العاشقى التىندى سىيلادى. سونداي- اق بوكسشىلار الۋا بالقىبەكوۆا مەن سانجار تاشكەنباي جارقىن جەڭىستەرىمەن كوزگە ءتۇستى.
ەلوردالىق بوكس مەكتەبى ءۇشىن ماڭىزدى بەلەس - نۇربەك ورالبايدىڭ 2024 -جىلى پاريجدە وتكەن جازعى وليمپيادا ويىندارىندا كۇمىس جۇلدە جەڭىپ الۋى بولدى.