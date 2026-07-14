KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانا مەن الماتىداعى ۆاليۋتا باعامى قانداي

    استانا. قازاقپارات – 14-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنداعى ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە ءرۋبلدىڭ ساتىپ الۋ-ساتۋ باعامى جاريالاندى.

    8 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz دەرەگىنشە، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار - ساتىپ الۋ 470,04 تەڭگە، ساتۋ 477,03 تەڭگە؛

    ەۋرو - ساتىپ الۋ 535,04 تەڭگە، ساتۋ 545,04 تەڭگە؛

    رۋبل - 5,71- 6,01 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانۋدا.

    الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار - ساتىپ الۋ 471,77 تەڭگە، ساتۋ 474,64 تەڭگە؛

    ەۋرو - ساتىپ الۋ 540,19 تەڭگە، ساتۋ 545,56 تەڭگە؛

    رۋبل - ساتىپ الۋ 5,80 تەڭگە، ساتۋ 5,96 تەڭگە.

    شىمكەنت قالاسىندا:

    دوللار - ساتىپ الۋ 472,29 تەڭگە، ساتۋ 474,52 تەڭگە؛

    ەۋرو - ساتىپ الۋ 539,43 تەڭگە، ساتۋ 545,73 تەڭگە؛

    رۋبل - ساتىپ الۋ 5,80 تەڭگە، ساتۋ 5,87 تەڭگە.

    قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 14-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامى بويىنشا:

    1 ا ق ش دوللارى - 477,11 تەڭگە؛

    1 ەۋرو - 545,58 تەڭگە؛

    1 رەسەي ءرۋبلى - 6,20 تەڭگە.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور