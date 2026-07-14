استانا مەن الماتىداعى ۆاليۋتا باعامى قانداي
استانا. قازاقپارات – 14-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنداعى ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە ءرۋبلدىڭ ساتىپ الۋ-ساتۋ باعامى جاريالاندى.
Kurs.kz دەرەگىنشە، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار - ساتىپ الۋ 470,04 تەڭگە، ساتۋ 477,03 تەڭگە؛
ەۋرو - ساتىپ الۋ 535,04 تەڭگە، ساتۋ 545,04 تەڭگە؛
رۋبل - 5,71- 6,01 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانۋدا.
الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار - ساتىپ الۋ 471,77 تەڭگە، ساتۋ 474,64 تەڭگە؛
ەۋرو - ساتىپ الۋ 540,19 تەڭگە، ساتۋ 545,56 تەڭگە؛
رۋبل - ساتىپ الۋ 5,80 تەڭگە، ساتۋ 5,96 تەڭگە.
شىمكەنت قالاسىندا:
دوللار - ساتىپ الۋ 472,29 تەڭگە، ساتۋ 474,52 تەڭگە؛
ەۋرو - ساتىپ الۋ 539,43 تەڭگە، ساتۋ 545,73 تەڭگە؛
رۋبل - ساتىپ الۋ 5,80 تەڭگە، ساتۋ 5,87 تەڭگە.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 14-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامى بويىنشا:
1 ا ق ش دوللارى - 477,11 تەڭگە؛
1 ەۋرو - 545,58 تەڭگە؛
1 رەسەي ءرۋبلى - 6,20 تەڭگە.