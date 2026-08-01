استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار 469,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,85 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 536,96 تەڭگە، ساتۋ - 546,95 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,60 تەڭگە، ساتۋ - 5,80 تەڭگە؛
يۋان 68,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,28 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ - 472,70 تەڭگە، ساتۋ - 474,81 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 542,26 تەڭگە، ساتۋ - 547,51 تەڭگە؛
رۋبل 5,60 - 5,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
يۋان 68,62 - 71,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 31 شىلدە كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1 تەڭگە ءتۇسىپ، 473,59 تەڭگە بولدى.
https://kaz.inform.kz/news/astana-men-almatida-dollar-kanshadan-saudalanip-zhatir-a45296c5