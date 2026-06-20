استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 484,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 558,00 تەڭگە، ساتۋ - 568,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە؛
- يۋان 69,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,06 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 487,91 تەڭگە، ساتۋ - 489,78 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 559,03 تەڭگە، ساتۋ - 564,18 تەڭگە؛
- رۋبل 6,37 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,22 - 73,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 19-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,64 تەڭگەگە ءوسىپ، 488,37 تەڭگە بولدى.