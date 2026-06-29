كەي ادامدار نەگە كوزىن جارتىلاي اشىپ ۇيىقتايدى؟
استانا. KAZINFORM - كەيبىر ادامدار ۇيىقتاپ جاتقاندا كوزىن تولىق جۇمبايدى. دارىگەرلەر بۇل جاعدايدى تۇنگى لاگوفتالم دەپ اتايدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي قۇبىلىس نارەستەلەردە، ەگدە جاستاعى ادامداردا، كەيبىر اۋرۋلارعا شالدىققانداردا جانە ءتىپتى ءۇي جانۋارلارىندا دا كەزدەسەدى، دەپ حابارلايدى science.mail.ru.
وفتالمولوگ ولگا وحرەمچۋكتىڭ تۇسىندىرۋىنشە، نارەستەلەردە اشىق كوزبەن ۇيىقتاۋ كوبىنە جۇيكە جۇيەسىنىڭ تولىق جەتىلمەۋىنە بايلانىستى قالىپتى فيزيولوگيالىق قۇبىلىس سانالادى. ادەتتە بۇل جاعداي بالا ءبىر جارىم جاسقا تولعانعا دەيىن وزدىگىنەن جويىلادى.
ال ەرەسەكتەردە كوزدىڭ تولىق جابىلماۋى كوبىنە بەلگىلى ءبىر دەنساۋلىق ماسەلەسىنىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن. ونىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنە بەت جۇيكەسىنىڭ سالدانۋى، قالقانشا بەز گورموندارىنىڭ ارتىق ءبولىنۋى، جاراقاتتار مەن وپەراتسيالاردان كەيىنگى تىرتىقتار، ينسۋلت نەمەسە بۇلشىقەت السىزدىگىن تۋدىراتىن نيەۆرولوگيالىق اۋرۋلار جاتادى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، اشىق كوزبەن ۇيىقتاۋدى ادەيى ۇيرەنۋ ءىس جۇزىندە مۇمكىن ەمەس ءارى دەنساۋلىققا زيان كەلتىرۋى ىقتيمال. سوندىقتان «كوزدى اشىپ ۇيىقتاۋعا بولادى» دەگەن پىكىر عىلىمي تۇرعىدان دالەلدەنبەگەن.
دارىگەر بۇل جاعدايدىڭ ۇزاق ۋاقىت ساقتالۋى كوزدىڭ قۇرعاۋىنا، قاساڭ قابىقتىڭ زاقىمدانۋىنا، ەروزيانىڭ پايدا بولۋىنا جانە كورۋ قابىلەتىنىڭ ناشارلاۋىنا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى. سوندىقتان ۇيقى كەزىندە كوزدىڭ تولىق جابىلمايتىنى بايقالسا، وفتالمولوگقا قارالىپ، ونىڭ ناقتى سەبەبىن انىقتاۋ ۇسىنىلادى.