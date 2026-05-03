KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانا مەن الماتىدا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 459,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 466,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,00 تەڭگە، ساتۋ - 547,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,85 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە؛

    - يۋان 67,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,89 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 462,43 تەڭگە، ساتۋ - 464,61 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,62 تەڭگە، ساتۋ - 546,70 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,95 - 6,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 67,39 - 70,21 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك ينفلياتسيا بايلانىستى زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن جاريالادى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    اۆتور