استانا مەن الماتىدا دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 459,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 466,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,00 تەڭگە، ساتۋ - 547,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,85 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە؛
- يۋان 67,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,89 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 462,43 تەڭگە، ساتۋ - 464,61 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,62 تەڭگە، ساتۋ - 546,70 تەڭگە؛
- رۋبل 5,95 - 6,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,39 - 70,21 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك ينفلياتسيا بايلانىستى زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن جاريالادى.