استانا - الماتى تاسجولىندا توقتاپ قالعان جۇك كولىگى جول اپاتىنا سەبەپ بولدى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار استانا - قاراعاندى - الماتى اۆتوموبيل جولىندا بولعان جول-كولىك وقيعاسىنىڭ ءساتى جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى بار بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنا جازىلعان.
بەينەجازبادان جۇك كولىگىنىڭ تومەن جىلدامدىقپەن قوزعالىپ كەلە جاتىپ، جولدىڭ ءجۇرۋ بولىگىندە توقتاعانىن كورۋگە بولادى. الايدا كولىكتىڭ اپاتتىق جارىق بەلگىسى قوسىلماعان. ارتىنان كەلە جاتقان جەڭىل اۆتوكولىك جۇك كولىگىمەن سوقتىعىسقان.
سوققى سالدارىنان جەڭىل اۆتوكولىك جول جيەگىنە شىعىپ كەتىپ، اۋدارىلعان. وقيعانىڭ ناقتى سەبەپتەرى مەن ءمان-جايىن قۇزىرلى ورگاندار انىقتاپ جاتىر.
«قازاۆتوجول» ەسكەرتەدى: تاسجولدا ءماجبۇرلى توقتاعان كولىكتى ءتيىستى بەلگىلەرمەن بەلگىلەمەۋ وزگە جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن ۇلكەن ءقاۋىپ تۋدىرادى. مۇنداي جاعدايدا اپاتتىق جارىق بەلگىسىن دەرەۋ قوسىپ، جول قوزعالىسى قاعيدالارىنا سايكەس اپاتتىق توقتاۋ بەلگىسىن ورناتۋ قاجەت.
سونىمەن قاتار جۇرگىزۋشىلەر قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى ساقتاپ، الدا قالىپتاسقان جول جاعدايىن ۇنەمى باقىلاۋدا ۇستاۋى ءتيىس.