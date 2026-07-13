استانا، الماتى جانە شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە ۆاليۋتا باعامى قانداي
استانا. قازاقپارات – 13-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنداعى ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە رۋبل مىناداي باعاممەن ساتىلىپ جاتىر.
Kurs.kz دەرەگىنە سايكەس، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە ورتاشا باعام:
ا ق ش دوللارى - ساتىپ الۋ 471,89 تەڭگە، ساتۋ 478,83 تەڭگە؛
ەۋرو - ساتىپ الۋ 536,87 تەڭگە، ساتۋ 546,87 تەڭگە؛
رەسەي ءرۋبلى - 5,78- 6,09 تەڭگە ارالىعىندا.
الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
ا ق ش دوللارى - ساتىپ الۋ 472,61 تەڭگە، ساتۋ 475,72 تەڭگە؛
ەۋرو - ساتىپ الۋ 541,24 تەڭگە، ساتۋ 547,06 تەڭگە؛
رەسەي ءرۋبلى - ساتىپ الۋ 5,75 تەڭگە، ساتۋ 5,90 تەڭگە.
شىمكەنتتە:
ا ق ش دوللارى - ساتىپ الۋ 474,44 تەڭگە، ساتۋ 476,56 تەڭگە؛
ەۋرو - ساتىپ الۋ 539,59 تەڭگە، ساتۋ 546,18 تەڭگە؛
رەسەي ءرۋبلى - ساتىپ الۋ 5,82 تەڭگە، ساتۋ 5,89 تەڭگە.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 13-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامىنا سايكەس:
1 ا ق ش دوللارى - 464,71 تەڭگە؛
1 ەۋرو - 531,26 تەڭگە؛
1 رەسەي ءرۋبلى - 6,05 تەڭگە.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى "دوللار باعامى وسە مە؟ " دەگەن جاۋاپ بەردى.