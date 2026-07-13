KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانا، الماتى جانە شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە ۆاليۋتا باعامى قانداي

    استانا. قازاقپارات – 13-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنداعى ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە رۋبل مىناداي باعاممەن ساتىلىپ جاتىر.

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 июля
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz دەرەگىنە سايكەس، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە ورتاشا باعام:

    ا ق ش دوللارى - ساتىپ الۋ 471,89 تەڭگە، ساتۋ 478,83 تەڭگە؛

    ەۋرو - ساتىپ الۋ 536,87 تەڭگە، ساتۋ 546,87 تەڭگە؛

    رەسەي ءرۋبلى - 5,78- 6,09 تەڭگە ارالىعىندا.

    الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    ا ق ش دوللارى - ساتىپ الۋ 472,61 تەڭگە، ساتۋ 475,72 تەڭگە؛

    ەۋرو - ساتىپ الۋ 541,24 تەڭگە، ساتۋ 547,06 تەڭگە؛

    رەسەي ءرۋبلى - ساتىپ الۋ 5,75 تەڭگە، ساتۋ 5,90 تەڭگە.

    شىمكەنتتە:

    ا ق ش دوللارى - ساتىپ الۋ 474,44 تەڭگە، ساتۋ 476,56 تەڭگە؛

    ەۋرو - ساتىپ الۋ 539,59 تەڭگە، ساتۋ 546,18 تەڭگە؛

    رەسەي ءرۋبلى - ساتىپ الۋ 5,82 تەڭگە، ساتۋ 5,89 تەڭگە.

    قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 13-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامىنا سايكەس:

    1 ا ق ش دوللارى - 464,71 تەڭگە؛

    1 ەۋرو - 531,26 تەڭگە؛

    1 رەسەي ءرۋبلى - 6,05 تەڭگە.

    ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى "دوللار باعامى وسە مە؟ " دەگەن جاۋاپ بەردى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور