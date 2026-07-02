استانا، الماتى جانە شىمكەنتتە قوقىستان ەلەكتر وندىرەتىن زاۋىتتار سالىنىپ جاتىر
استانا. قازاقستاندا استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا قالدىقتاردى ەنەرگەتيكالىق كادەگە جاراتۋ زاۋىتتارىن سالۋ جوبالارى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى قالدىقتاردى باسقارۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى رۋسلان تۇكەنوۆ استانادا ءوتىپ جاتقان «جاسىل ەنەرگيا جانە قالدىقتاردى قايتا وڭدەۋ» (GEWR’26) X ەۋرازيالىق بيزنەس-فورۋمىندا ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ جالپى قۇنى 293 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا قالدىقتاردى ەنەرگەتيكالىق كادەگە جاراتۋ زاۋىتتارىن سالۋ بويىنشا ينۆەستيتسيالىق جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. جوبالاردىڭ جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى 293 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى. بۇل جوبالار قالدىقتاردى كومۋ كولەمىن ەداۋىر قىسقارتىپ قانا قويماي، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى پايدالانۋ ارقىلى ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى رۋسلان تۇكەنوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، الداعى ۋاقىتتا مۇنداي جوبالاردى قازاقستاننىڭ باسقا وبلىس ورتالىقتارىندا دا كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.