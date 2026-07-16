استانا، الماتى جانە شىمكەنتتە ۆاليۋتا باعامى قانداي
استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ ەڭ ءىرى قالالارى - استانا، الماتى جانە شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە رۋبل باعامى بەلگىلى بولدى.
Kurs.kz مالىمەتى بويىنشا، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندەگى قازىرگى ورتاشا ايىرباستاۋ باعامى:
دوللار: ساتىپ الۋ 467,94 تەڭگە، ساتۋ 474,93 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ 534,90 تەڭگە، ساتۋ 544,85 تەڭگە؛
رۋبل 5,65 - 5,95 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ 470,51 تەڭگە، ساتۋ 473,57 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ 537,82 تەڭگە، ساتۋ 543,77 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ 5,72 تەڭگە، ساتۋ 5,87 تەڭگە.
شىمكەنتتە:
دوللار: ساتىپ الۋ 471,54 تەڭگە، ساتۋ 473,69 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ 535,88 تەڭگە، ساتۋ 541,68 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ 5,75 تەڭگە، ساتۋ 5,82 تەڭگە.
بۇگىنگى رەسمي ايىرباس باعامى مىناداي: 1 دوللار 469,71 تەڭگەگە، 1 ەۋرو 536,17 تەڭگەگە، ال 1 رۋبل 6,01 تەڭگەگە تەڭ.
ايتا كەتەيىك، 15-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا اقش دوللارىنىڭ ورتاشا باعامى 469,71 تەڭگە بولىپ، 0,77 تەڭگە تومەندەدى. قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 15-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامى 468,88 تەڭگە دەڭگەيىندە بولدى.