استانا، الماتى جانە شىمكەنتتە ۆاليۋتا باعامى قانداي
استانا. KAZINFORM - استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە نەگىزگى شەتەل ۆاليۋتالارىنىڭ ايىرباستاۋ باعامى جاڭارتىلدى.
Kurs.kz مالىمەتى بويىنشا، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندەگى ورتاشا باعام:
- دوللار-ساتىپ الۋ 467,95 تەڭگە، ساتۋ 474,95 تەڭگە؛
- ەۋرو-ساتىپ الۋ 535 تەڭگە، ساتۋ 545 تەڭگە؛
- رەسەي ءرۋبلى-ساتىپ الۋ 5,72 تەڭگە، ساتۋ 5,92 تەڭگە.
الماتىدا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرى كەلەسى كۋرستاردى ۇسىنادى:
- دوللار - ساتىپ الۋ 471,2 تەڭگە، ساتۋ 473,55 تەڭگە؛
- ەۋرو - ساتىپ الۋ 537,61 تەڭگە، ساتۋ 543,03 تەڭگە؛
- رەسەي ءرۋبلى - ساتىپ الۋ 5,67 تەڭگە، ساتۋ 5,81 تەڭگە.
شىمكەنتتە ورتاشا كۋرس كەلەسىدەي:
- دوللار- ساتىپ الۋ 471,11 تەڭگە، ساتۋ 473,26 تەڭگە؛
- ەۋرو - ساتىپ الۋ 536,98 تەڭگە، ساتۋ 542,22 تەڭگە؛
- رەسەي ءرۋبلى - ساتىپ الۋ 5,66 تەڭگە، ساتۋ 5,74 تەڭگە.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 18-شىلدەدەگى رەسمي باعامى: دوللار - 469.83 تەڭگە، ەۋرو - 536.83 تەڭگە، رۋبل - 5,97 تەڭگە.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندىقتار ينتەرنەت-دۇكەندەردە بانك كارتاسىنىڭ دەرەكتەرىن ەنگىزبەي-اق تولەم جاساي الادى.