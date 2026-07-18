KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانا، الماتى جانە شىمكەنتتە ۆاليۋتا باعامى قانداي

    استانا. KAZINFORM - استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە نەگىزگى شەتەل ۆاليۋتالارىنىڭ ايىرباستاۋ باعامى جاڭارتىلدى.

    8 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتى بويىنشا، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندەگى ورتاشا باعام:

    - دوللار-ساتىپ الۋ 467,95 تەڭگە، ساتۋ 474,95 تەڭگە؛  

    - ەۋرو-ساتىپ الۋ 535 تەڭگە، ساتۋ 545 تەڭگە؛  

    - رەسەي ءرۋبلى-ساتىپ الۋ 5,72 تەڭگە، ساتۋ 5,92 تەڭگە.

    الماتىدا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرى كەلەسى كۋرستاردى ۇسىنادى:  

    - دوللار - ساتىپ الۋ 471,2 تەڭگە، ساتۋ 473,55 تەڭگە؛  

    - ەۋرو - ساتىپ الۋ 537,61 تەڭگە، ساتۋ 543,03 تەڭگە؛  

    - رەسەي ءرۋبلى - ساتىپ الۋ 5,67 تەڭگە، ساتۋ 5,81 تەڭگە.

    شىمكەنتتە ورتاشا كۋرس كەلەسىدەي:  

    - دوللار- ساتىپ الۋ 471,11 تەڭگە، ساتۋ 473,26 تەڭگە؛  

    - ەۋرو - ساتىپ الۋ 536,98 تەڭگە، ساتۋ 542,22 تەڭگە؛  

    - رەسەي ءرۋبلى - ساتىپ الۋ 5,66 تەڭگە، ساتۋ 5,74 تەڭگە.

    قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 18-شىلدەدەگى رەسمي باعامى: دوللار - 469.83 تەڭگە، ەۋرو - 536.83 تەڭگە، رۋبل - 5,97 تەڭگە.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاندىقتار ينتەرنەت-دۇكەندەردە بانك كارتاسىنىڭ دەرەكتەرىن ەنگىزبەي-اق تولەم جاساي الادى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور