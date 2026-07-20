استانا اۋەجايىندا شۋ شىعارعان ايەل قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - استانا اۋەجايىندا جولاۋشى ايەل شۋ شىعارىپ، اينالاسىنداعىلاردى اۋرەگە سالدى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە استانا اۋەجايىنىڭ عيماراتىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ورتاسىندا ەدەندە جاتقان ايەلدىڭ ۆيدەوسى تارادى.
ەلوردالىق اۋەجايدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، FlyArystan اۆياكومپانياسىنىڭ «استانا - شىمكەنت» رەيسىنىڭ جولاۋشىسى ورتاشا دارەجەدەگى ماس كۇيدە بولعان.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ايەل قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزىپ، اۆياكومپانيا قىزمەتكەرلەرىنە بالاعات سوزدەر ايتقان. وسىدان كەيىن ول ۇشاق بورتىنان تۇسىرىلگەن.
جولاۋشى مەديتسينالىق كۋالاندىرۋعا جەتكىزىلگەن. بۇدان بولەك، اۋەجايدا حابارلاعانداي، ول پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ زاڭدى تالاپتارىن ورىنداماعان.
ايەلگە قاتىستى ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ بىرنەشە بابى بويىنشا: ۇساق بۇزاقىلىق، ماس كۇيدە بولۋ جانە ىشكى ىستەر ورگاندارى قىزمەتكەرىنىڭ زاڭدى تالابىنا باعىنباعانى ءۇشىن اكىمشىلىك ماتەريالدار تولتىرىلدى.
سوت شەشىمى شىققانعا دەيىن جولاۋشى ۋاقىتشا ۇستاۋ كامەراسىنا قامالدى.