استانا اۋەجايىنا باراتىن جولاۋشىلارعا ەسكەرتۋ جاسالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا وتەتىن «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق ءىس-شاراسىنا بايلانىستى قالاداعى كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلەدى. وسىعان بايلانىستى اۋەجايعا باراتىن جولداردىڭ كەيبىر ۋچاسكەلەرى جابىلۋى مۇمكىن.
FlyArystan اۋە كومپانياسى جولاۋشىلارعا جول جاعدايىن الدىن الا تەكسەرىپ، كەپتەلىستەردى ەسكەرىپ، اۋەجايعا جەتۋ ۋاقىتىن جوسپارلاۋدى ەسكەرتتى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، جولاۋشىلار اۋەجايعا:
ىشكى رەيستەر ءۇشىن - ۇشۋعا دەيىن كەمىندە 2 ساعات بۇرىن؛
حالىقارالىق رەيستەر ءۇشىن - ۇشۋعا دەيىن كەمىندە 3 ساعات بۇرىن كەلۋى قاجەت.
كومپانيا اۋەجايعا ۋاقىتىلى جەتۋ جولاۋشىنىڭ جەكە جاۋاپكەرشىلىگىندە ەكەنىن ەسكە سالدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بۇگىن، 2026-جىلعى 29-شىلدەدە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق مۋلتيسپورت ءتۋرنيرىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ءسوز سويلەيتىنىن حابارلاعانبىز.
سونداي-اق «بولاشاق ويىندارى - 2026» تۋرنيرىنە قاتىسۋ ءۇشىن استاناعا مارتەبەلى قوناقتار كەلىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.