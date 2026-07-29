KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانا اۋەجايىنا باراتىن جولاۋشىلارعا ەسكەرتۋ جاسالدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا وتەتىن «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق ءىس-شاراسىنا بايلانىستى قالاداعى كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلەدى. وسىعان بايلانىستى اۋەجايعا باراتىن جولداردىڭ كەيبىر ۋچاسكەلەرى جابىلۋى مۇمكىن.

    Астана әуежайы рейстер кестесін уақытша өзгертеді
    Фото: Мақсат Шағырбаев\Kazinform

    FlyArystan اۋە كومپانياسى جولاۋشىلارعا جول جاعدايىن الدىن الا تەكسەرىپ، كەپتەلىستەردى ەسكەرىپ، اۋەجايعا جەتۋ ۋاقىتىن جوسپارلاۋدى ەسكەرتتى.

    كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، جولاۋشىلار اۋەجايعا:

    ىشكى رەيستەر ءۇشىن - ۇشۋعا دەيىن كەمىندە 2 ساعات بۇرىن؛

    حالىقارالىق رەيستەر ءۇشىن - ۇشۋعا دەيىن كەمىندە 3 ساعات بۇرىن كەلۋى قاجەت.

    كومپانيا اۋەجايعا ۋاقىتىلى جەتۋ جولاۋشىنىڭ جەكە جاۋاپكەرشىلىگىندە ەكەنىن ەسكە سالدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بۇگىن، 2026-جىلعى 29-شىلدەدە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق مۋلتيسپورت ءتۋرنيرىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ءسوز سويلەيتىنىن حابارلاعانبىز.

    سونداي-اق «بولاشاق ويىندارى - 2026» تۋرنيرىنە قاتىسۋ ءۇشىن استاناعا مارتەبەلى قوناقتار كەلىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور