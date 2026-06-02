استانا اۋەجايى قالىپتى جۇمىس رەجيمىنە قايتا ورالدى
استانا. KAZINFORM - استانا حالىقارالىق اۋەجايى ۇشۋ-قونۋ جولاعىندا جۇرگىزىلگەن جوسپارلى جوندەۋ جۇمىستارىن اياقتاپ، 1-ماۋسىمنان باستاپ قالىپتى جۇمىس رەجيمىنە قايتا ورالدى.
اۋەجايدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، قازىرگى ۋاقىتتا رەيستەر اۋە كومپانيالارىنىڭ كەستەسىنە سايكەس ورىندالىپ جاتىر، ال اۋە كەمەلەرىنە قىزمەت كورسەتۋ تاۋلىك بويى تولىق كولەمدە جۇزەگە اسىرىلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، اۋقىمدى جوندەۋ جۇمىستارى 2026-جىلعى 15-ءساۋىر مەن 31 -مامىر ارالىعىندا جۇرگىزىلدى. وسى كەزەڭدە قاجەتتى جۇمىستاردى ورىنداۋ ماقساتىندا ۇشۋ-قونۋ جولاعى كۇن سايىن ساعات 10:00 دەن 18:00 گە دەيىن ۋاقىتشا جابىلىپ، ءبىرقاتار رەيس تاڭعى جانە كەشكى ۋاقىتتارعا اۋىستىرىلدى.
- جوندەۋ بارىسىندا اەرودروم قىزمەتىنىڭ ماماندارى ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە اەرودروم ينفراقۇرىلىمىنىڭ سەنىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان كەشەندى جۇمىستار اتقاردى. ىسكە اسىرىلعان شارالار اەرودرومنىڭ پايدالانۋ تيىمدىلىگىن كۇشەيتىپ، ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى،- دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن استانا اۋەجايى اۋتيزم سپەكترىندەگى بالالارعا بەيىمدەلگەن قىزمەت ەنگىزگەنىن جازدىق.