استانا مەن 16 وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالاندى: اپتاپ ىستىق 42 گرادۋسقا دەيىن جەتەدى
استانا. قازاقپارات – 2-تامىزدا قازاقستاننىڭ 17 وبلىسى مەن استانا قالاسىندا نايزاعاي، بۇرشاق، ەكپىندى جەل، نوسەر جاڭبىر، شاڭدى داۋىل جانە 42+ گرادۋسقا دەيىنگى اپتاپ ىستىققا بايلانىستى داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ك حابارلادى.
استانادا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز بۇرشاق ءتۇسۋى ىقتيمال.
اباي وبلىسىندا وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35-38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن ورتالىعىندا جوعارى، سولتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. سەمەيدە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز 35-37 گرادۋس ىستىق بولادى.
اقمولا وبلىسىندا تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگى، وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. كەي جەرلەردە تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. باتىسىندا توتەنشە، وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. كوكشەتاۋدا جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى.
اقتوبە وبلىسىندا وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق پەن داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. سولتۇستىگىندە جوعارى، ءوڭىردىڭ قالعان بولىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتوبەدە دە جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە قاتتى جەل بولجانىپ وتىر.
الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. كۇندىز 35-39 گرادۋسقا دەيىن اپتاپ ىستىق كۇتىلەدى. سولتۇستىگى، باتىسى جانە وڭتۇستىگىندە توتەنشە، شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. الماتىدا كۇندىز 36-38 گرادۋس، قونايەۆتا 37-39 گرادۋس ىستىق بولادى.
اتىراۋ وبلىسىندا شىعىستا تۇندە جەلدىڭ ەكپىنى 15-18 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اتىراۋ قالاسىندا دا توتەنشە ءورت قاۋپى جاريالانعان.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا كۇندىز 35-38 گرادۋس ىستىق بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. وسكەمەندە اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 38-40 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستا توتەنشە، شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. تارازدا دا 38-40 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شىعىسىندا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر، نايزاعاي جانە بۇرشاق كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە توتەنشە، ءوڭىردىڭ قالعان بولىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35-38 گرادۋسقا دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە توتەنشە، باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. قاراعاندىدا جاڭبىر، نايزاعاي جانە 35-36 گرادۋس ىستىق كۇتىلەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. كۇندىز ءوڭىردىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە شىعىسىندا نوسەر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. باتىسى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا جوعارى، وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قوستانايدا جاڭبىر، نايزاعاي جانە بۇرشاق بولجانىپ وتىر.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 40 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قىزىلوردا قالاسىندا دا 40 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن ورتالىعىندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-18 م/س بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە 38-40 گرادۋس ىستىق كۇتىلەدى. باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جوعارى، سولتۇستىك- شىعىسى مەن ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتاۋدا جوعارى ءورت قاۋپى جاريالانعان.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە نايزاعاي، سولتۇستىگىندە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20, كەي جەرلەردە 25 م/س- قا دەيىن جەتەدى. كۇندىز 35-37 گرادۋس ىستىق بولادى. پاۆلوداردا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە قاتتى جەل كۇتىلەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە جاڭبىر، نايزاعاي بولادى. كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. كەي جەرلەردە تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-23 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. پەتروپاۆلدا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە قاتتى جەل بولجانىپ وتىر.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 40-42 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وڭىردە توتەنشە، شىعىسى، سولتۇستىك- شىعىسى جانە باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. شىمكەنتتە توتەنشە ءورت قاۋپى جاريالانعان. تۇركىستان قالاسىندا 40-42 گرادۋس اپتاپ ىستىق كۇتىلەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35-37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا توتەنشە، قالعان بولىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. جەزقازعاندا جەل كۇشەيىپ، جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
بۇعان دەيىن «قازگيدرومەت» تامىزدىڭ العاشقى ونكۇندىگىندە قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە سولتۇستىك- باتىس تسيكلونى مەن اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەرىنەن اۋا رايى قۇبىلمالى بولاتىنىن حابارلاعان.