داستان ساتبايەۆ «چەلسيدەگى» العاشقى جاتتىعۋىن وتكىزدى
استانا. قازاقپارات - لوندوندىق «چەلسي» جاڭا باپكەر حابي الونسونىڭ جەتەكشىلىگىمەن العاشقى جاتتىعۋىن وتكىزدى. وعان قازاقستاندىق فۋتبولشى داستان ساتبايەۆ تا قاتىسقان.
يسپانيالىق مامان «چەلسي» تىزگىنىنە انگليا پرەمەر-ليگاسى ماۋسىمى اياقتالعاننان كەيىن كەلدى. كەشە ونىڭ جاڭا كوماندامەن العاشقى رەسمي جاتتىعۋى ءوتتى.
داستان ساتبايەۆ لوندونعا بارعانىنا بىرنەشە كۇن بولدى، ول جاتتىعۋ بارىسىندا باپكەرمەن تانىسقان.
«چەلسي» فۋتبولشىلارىنىڭ كوپشىلىگى وسى جازدا كوبحەمگە العاش رەت كەلدى. كوماندا ءۇشىن بۇل جاڭا باس باپكەر - حابي الونسومەن تانىسۋدىڭ العاشقى مۇمكىندىگى بولدى. ويىنشىلار مەديتسينالىق تەكسەرىستەن وتكەن سوڭ كۇننىڭ قاتتى ىستىعىنا قاراماستان جاتتىعۋ الاڭىنا شىقتى»، - دەدى كلۋبتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وكىلدەرى.
ايتا كەتەيىك، داستان ساتبايەۆ كامەلەتكە تولعانعا دەيىن، ياعني 2-تامىزعا دەيىن انگليادا جۇمىس ىستەي المايدى.
ال شىلدەنىڭ اياعىندا «چەلسي» اۋسترالياعا اتتانىپ، وندا بىرنەشە كەزدەسۋ وتكىزەدى. ونىڭ العاشقىسى 28-شىلدەدە «ۆەستەرن سيدنەيگە» قارسى وتەدى. كوماندا انگليا پرەمەر-ليگاسىنداعى العاشقى ماتچىن 25-تامىزعا قاراعان ءتۇنى «فۋلحەمگە» قارسى وتكىزەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن داستان ساتبايەۆ «قايرات» ساپىنداعى سوڭعى ويىندارىن وتكىزىپ، كوماندامەن قوشتاستى.