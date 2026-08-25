KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    داستان ساتبايەۆ «بەرنليدەگى» دەبيۋتىنەن كەيىن مالىمدەمە جاسادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى داستان ساتبايەۆ انگليانىڭ «بەرنلي» كلۋبىنداعى دەبيۋتىنەن كەيىن پىكىر ءبىلدىردى، - دەپ حابارلايدى vesti.kz.

    ا
    Фото: "Бернли" ФК

    18 جاستاعى شابۋىلشى 23-تامىزدا «ۆەست برومۆيچكە» قارسى كەزدەسۋدە العاش رەت «بەرنلي» ساپىندا الاڭعا شىقتى.

    داستان ساتبايەۆ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا ماتچتان تۇسكەن سۋرەتىن جاريالاپ، وعان قىسقا جازبا قالدىردى.

    «ءالحامدۋليللاح، جاقسى كۇندەر ءالى الدا»، - دەپ جازدى ول.

    ايتا كەتەيىك، داستان ساتبايەۆ «بەرنلي» ساپىندا رەسمي ماتچ وتكىزگەن قازاقستاننىڭ العاشقى فۋتبولشىسى اتاندى.

    18 جاستاعى شابۋىلشى لوندوندىق «چەلسيدەن» جالعا الۋ نەگىزىندە اعىلشىن كلۋبىندا 12-نومىرمەن ونەر كورسەتەدى. كەلىسىم 2026/27 ماۋسىمنىڭ اياعىنا دەيىن ەسەپتەلگەن.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور