داستان ساتپايەۆتىڭ «چەلسيدىڭ» نەگىزگى قۇرامىنا ەنۋ مۇمكىندىگىن BBC باعالادى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆ «چەلسيدىڭ» نەگىزگى قۇرامىندا تۇراقتى ويناۋعا ەڭ ىقتيمال ۇمىتكەر اتاندى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
«2026-2027 -جىلعى ماۋسىمدا قاي جاس ويىنشىلار وزدەرىن كورسەتە الادى؟» دەگەن ساۋال بويىنشا باسىلىم داستان ساتپايەۆتىڭ مۇمكىندىگىن باعالادى.
- پرەمەر- ليگا ماۋسىمى جاقىنداپ قالدى: 21-تامىز، جۇما كۇنى قازىرگى چەمپيون «ارسەنال» ءوز الاڭىندا ليگانىڭ جاڭادان قوسىلعان كلۋبى «كوۆەنتري سيتيدى» قابىلدايدى. ءبىز ءاربىر پرەمەر-ليگا كلۋبىنان ءبىر-بىردەن ماۋسىمدا سەرپىلىس جاساۋى مۇمكىن 20 پەرسپەكتيۆالى ويىنشىنى تاڭدادىق. بالكىم، ولاردىڭ اراسىنان بولاشاقتا ناعىز جۇلدىزعا اينالاتىن فۋتبولشىلار تابىلار. 17 جاستاعى قازاقستاندىق شابۋىلشى داستان ساتپايەۆ «چەلسيدىڭ» نەگىزگى قۇرامىنا ەنۋگە ەڭ ىقتيمال ۇمىتكەر سەكىلدى. ول جاڭا باس باپكەر حابي الونسودان جوعارى باعا الدى. ساتپايەۆ «ۆەستەرن سيدنەي ۋوندەرەرس» كومانداسىنا قارسى ماتچتا ەسەپ اشىپ، قاقپانىڭ جاقىن بۇرىشىنا قۋاتتى سوققىمەن گول سوقتى. ول جىلدامدىعى مەن كۇشىن كورسەتىپ، گول سوعۋعا قابىلەتتى ەكەنىن بايقاتتى. ونىڭ چەمپيوندار ليگاسىندا ويناعان تاجىريبەسى بار. سونىمەن قاتار 2025 -جىلدان بەرى ۇلتتىق قۇراما ساپىندا 9 ماتچ وتكىزىپ، ءوز ەلىندە ۇلكەن جۇلدىزعا اينالدى، - دەپ جازدى باسىلىم.
ساتپايەۆتىڭ الماتىلىق «قايراتتان» لوندوندىق «چەلسيگە» اۋىسۋى 2025 -جىلعى 10-اقپاندا رەسمي تۇردە كەلىسىلىپ، جاريالاندى. ترانسفەر قۇنى قازاقستان فۋتبولى ءۇشىن رەكوردتىق كورسەتكىش - 4,3 ميلليون ەۋرو بولدى. ودان كەيىن ول «قايراتتا» جالعا الۋ شارتتارىمەن ويناۋدى جالعاستىردى.
2026 -جىلعى شىلدەدە ساتپايەۆ «چەلسيدىڭ» ماۋسىم الدىنداعى تۋرىنا قاتىسۋ ءۇشىن كوماندا ورنالاسقان جەرگە باردى. ال كلۋبتىڭ تولىققاندى ويىنشىسى اتانۋىنا 2026 -جىلعى 12-تامىزدا، ياعني 18 جاسقا تولعان كۇنىنەن باستاپ مۇمكىندىك الادى.