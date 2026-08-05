داستان ساتپايەۆتىڭ «چەلسي» ساپىنداعى العاشقى گولى ەڭ ۇزدىك دەپ تانىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسىنىڭ 17 جاستاعى شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆتىڭ لوندوننىڭ «چەلسي» ساپىنداعى العاشقى گولى اتسستراليادا وتكەن Sydney Super Cup ماۋسىمالدى ءتۋرنيرىنىڭ ەڭ ۇزدىك گولى دەپ تانىلدى، دەپ حابارلايدى informsports.kz.
ساتپايەۆ بۇل گولدى «ۋەستەرن سيدنەي ۋوندەرەرس» كومانداسىنا قارسى ماتچتا سوقتى. ول الاڭنىڭ ورتاسىنان بەرىلگەن پاستى قابىلداپ، قارسىلاس قورعاۋشىلارىنان وزىپ شىعىپ، ءدال سوققىمەن دوپتى قاقپاعا توعىتتى. بۇل گول ساتپايەۆتىڭ عانا ەمەس، باس باپكەر حابي الونسونىڭ دا «چەلسي» ساپىنداعى العاشقى دوبى بولاتىن.
ءتۋرنيردىڭ ۇزدىك گولدارى رەيتينگىندە ەكىنشى ورىنعا «توتتەنحەم» شابۋىلشىسى ماتيس تەلدىڭ «سيدنەي» قاقپاسىنا ايىپ دوبىنان سوققان گولى جايعاستى.
ءۇشىنشى ورىن ايدان حەمموندتىڭ «چەلسيگە» سوققان گولىنا بۇيىردى. ءتورتىنشى ورىنعا «چەلسي» جارتىلاي قورعاۋشىسى داريۋ ەسسۋگۋدىڭ دوبى ەندى. بۇل شابۋىلدىڭ باستالۋىنا ساتپايەۆ تا قاتىسقان.
بەسىنشى ورىندا ديلان سيكلۋنانىڭ «چەلسيگە» سوققان گولى بولسا، التىنشى ورىنعا لوندوندىق كلۋبتىڭ ۆينگەرى دجەيمي باينو-گيتتەنستىڭ ءدال سوققىسى كىرگەن.
ايتا كەتەيىك، داستان ساتپايەۆ اۋسترالياداعى تۋرنيردە «چەلسي» ساپىندا ەكى ماتچقا قاتىستى. «ۋەستەرن سيدنەي ۋوندەرەرسكە» قارسى كەزدەسۋدە گول سوققاننان كەيىن ول «توتتەنحەممەن» ويىندا الاڭعا ەكىنشى تايمدا قوسىلدى.
17 جاستاعى قازاقستاندىق فۋتبولشى داستان ساتپايەۆ «چەلسي» ساپىنداعى جاڭا ماۋسىم الدىنداعى العاشقى رەسمي جولداستىق ماتچتاردا-اق وزىنە نازار اۋدارتتى.