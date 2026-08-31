داستان ساتپايەۆتىڭ ايلىعى قانشا؟ قازاقستاندىق تالانتتىڭ اعىلشىن فۋتبولىنداعى تابىسى
استانا. KAZINFORM - داستان ساتپايەۆتىڭ «چەلسيگە» اۋىسۋى قازاقستان فۋتبولىنداعى رەكورد ترانسفەر بولدى. الايدا جانكۇيەرلەردى ترانسفەر قۇنى عانا ەمەس، جاس فۋتبولشىنىڭ جاڭا كلۋبىنداعى جالاقىسى دا قىزىقتىرادى.
ساتپايەۆتىڭ «چەلسيدەگى» جالاقىسى تۋرالى العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ Sports.ru باسىلىمىندا Breakeven's بلوگىنىڭ اۆتورى كيريلل بەلسكي جازعان. ونىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستاندىق فۋتبولشى لوندون كلۋبىنان ايىنا شامامەن 14 مىڭ فۋنت ستەرلينگ الادى. ونىڭ 12 مىڭ فۋنتى ارنايى ەسەپشوتقا اۋدارىلادى جانە بۇل قاراجات فۋتبولشىعا 22 جاسقا تولعاننان كەيىن عانا قولجەتىمدى بولادى.
وسى ەسەپكە سايكەس، ساتپايەۆتىڭ جىلدىق تابىسى شامامەن 168 مىڭ فۋنتتى، ياعني 100 ميلليون تەڭگەدەن استام سومانى قۇرايدى. ايتا كەتەيىك، «قايرات» كلۋبى ساتپايەۆتىڭ قازاقستانداعى رەسمي جالاقىسىن ەشقاشان جاريالاعان ەمەس.
نەلىكتەن جاس فۋتبولشىلارعا بىردەن كوپ اقشا تولەنبەيدى؟
انگليا كلۋبتارىندا جاس فۋتبولشىلاردىڭ جالاقىسىن شەكتەۋ - كەزدەيسوق شەشىم ەمەس. مامانداردىڭ پىكىرىنشە، بۇل جاس ويىنشىنىڭ موتيۆاتسياسىن ساقتاپ، ونى كاسىبي فۋتبولداعى تارتىپكە بەيىمدەۋ ءۇشىن جاسالادى.
TBR Football باسىلىمى كەلتىرگەن قارجىلىق ساراپشى ادام ۋيليامستىڭ ايتۋىنشا، كلۋبتار 16-17 جاستاعى فۋتبولشىلارعا جوعارى جالاقى تولەۋگە اسىقپايدى. ويىنشى ەرەسەكتەر فۋتبولىندا ءوزىن دالەلدەگەنگە دەيىن تابىستىڭ شەكتەلۋى ونىڭ كاسىبي دامۋىنا ىنتالاندىرۋ رەتىندە قاراستىرىلادى.
مىسالى «ليۆەرپۋل» مەن «ارسەنالدا» العاشقى كاسىبي كەلىسىمشارتقا وتىرعان جاس فۋتبولشىلار ءۇشىن شامامەن 52 مىڭ فۋنتتىق جىلدىق جالاقى شەگى قولدانىلادى.
فۋتبول تاريحىندا جاس ويىنشىعا تىم ەرتە كەلگەن ۇلكەن اقشا مەن اتاقتىڭ كەرى اسەر ەتكەن مىسالدارى دا بار. ا ق ش فۋتبولىنىڭ بۇرىنعى جۇلدىزى فرەددي ادۋ 14 جاسىندا-اق «جاڭا پەلە» اتانىپ، ۇلكەن كەلىسىمشارتقا قول قويعان. الايدا كەيىن ونىڭ مانسابى كۇتكەندەي وربىمەي، فۋتبولشى ءتۇرلى ەلدەردەگى كوپتەگەن كلۋبتاردى اۋىستىردى.
«مانچەستەر يۋنايتەد» اكادەمياسىنىڭ تاربيەلەنۋشىسى رەيۆەل مورريسون دا ۇلكەن ءۇمىت ارتىلعان ويىنشىلاردىڭ ءبىرى بولدى. الەكس فەرگيۋسون ونىڭ جاس كەزىندەگى تالانتى ۋەين رۋني مەن ريو فەرديناندتان دا جوعارى ەكەنىن ايتقان. الايدا مورريسون ءتارتىپ ماسەلەلەرىمەن قاتار ءجۇرىپ، مانسابىندا تۇراقتىلىققا قول جەتكىزە المادى.
انگلياداعى جاس جۇلدىزدار قانشا الادى؟
ساتپايەۆتىڭ جاعدايىن انگلياداعى وزگە جاس فۋتبولشىلاردىڭ مىسالدارىمەن سالىستىرۋعا بولادى. «ارسەنالدىڭ» شابۋىلشىسى ماكس داۋمان 15 جاسىندا اپتاسىنا شامامەن 350 فۋنت كولەمىندە شاكىرتاقى العان. ول 17 جاسىندا كاسىبي كەلىسىمشارتقا قول قويعاننان كەيىن عانا تابىسى ايتارلىقتاي وسكەن.
«ليۆەرپۋل» ويىنشىسى ريو نگۋموحي اكادەميادا جۇرگەن كەزىندە اپتاسىنا شامامەن 300 فۋنت العان. 17 جاسىندا العاشقى كاسىبي كەلىسىمشارتىنا قول قويىپ، جىلىنا 52 مىڭ فۋنت كولەمىندەگى جالاقىعا شىققان.
ال «ارسەنالدىڭ» جاس جۇلدىزى يتان نۆانەري كاسىبي مانسابىنىڭ العاشقى كەزەڭىندە اپتاسىنا 3 مىڭ فۋنتتان ءسال جوعارى جالاقى العان. قازىر ونىڭ تابىسى شامامەن اپتاسىنا 80 مىڭ فۋنتقا دەيىن جەتكەن.
«مانچەستەر يۋنايتەدتەگى» امير يبراگيموۆتىڭ جولى
قازاقستاندىق فۋتبولشىنىڭ جاعدايىنا سالىستىرۋعا بولاتىن تاعى ءبىر مىسال - داعىستاندا تۋعان، «مانچەستەر يۋنايتەد» اكادەمياسىنىڭ تاربيەلەنۋشىسى امير يبراگيموۆ.
17 جاسقا دەيىن ول اپتاسىنا شامامەن 100-200 فۋنت كولەمىندە شاكىرتاقى العان. ال 2025-جىلدىڭ ساۋىرىندە اعىلشىن كلۋبىمەن العاشقى كاسىبي كەلىسىمشارتقا قول قويدى.
بۇل مىسالدار انگليا فۋتبولىنداعى جۇيەنىڭ ەرەكشەلىگىن كورسەتەدى: جاس وسپىرىمدەرگە باستاپقى كەزەڭدە ۇلكەن جالاقى تولەنبەيدى، ال تابىس ويىنشىنىڭ كاسىبي دەڭگەيگە وتۋىنە قاراي بىرتىندەپ وسەدى.
ساتپايەۆ «بەرنليدە» قانشا الادى؟
2026-جىلدىڭ جازىندا داستان ساتپايەۆ ويىن تاجىريبەسىن جيناقتاۋ ءۇشىن «چەلسيدەن» اعىلشىننىڭ «بەرنلي» كلۋبىنا جالعا بەرىلدى.
Transfermarkt مالىمەتىنشە، «بەرنلي» فۋتبولشىنى ءبىر ماۋسىمعا جالعا الۋ قۇقىعى ءۇشىن «چەلسيگە» 350 مىڭ ەۋرو تولەگەن.
الايدا بۇل اقشا ساتپايەۆتىڭ جەكە جالاقىسى ەمەس، كلۋبتار اراسىنداعى تولەم. ونىڭ ۇستىنە ەكى كلۋب تا جالعا الۋ كەزەڭىندە فۋتبولشىنىڭ جالاقىسىن ناقتى قاي تاراپ تولەيتىنىن رەسمي تۇردە جاريالاعان جوق.
انگليا فۋتبولىنداعى قالىپتاسقان تاجىريبەگە سايكەس، مۇنداي جاعدايدا جالاقىنى «چەلسي» تولىق تولەۋى نەمەسە «بەرنليمەن» ءبولىسۋى مۇمكىن. ءبىراق ساتپايەۆقا قاتىستى ناقتى كەلىسىمنىڭ قانداي ەكەنى ازىرگە بەلگىسىز.
«چەلسي» جالعا بەرۋدىڭ نەگىزگى ماقساتى فۋتبولشىعا تۇراقتى ويىن تاجىريبەسىن بەرۋ ەكەنىن ايتقان. سوندىقتان لوندوندىق كلۋب ساتپايەۆتىڭ جالاقىسىنا قاتىستى شىعىنداردىڭ نەگىزگى بولىگىن ءوز موينىندا قالدىرۋى ىقتيمال. دەگەنمەن بۇل - رەسمي تۇردە راستالماعان بولجام.
ساتپايەۆتىڭ «چەلسيدەگى» كەلىسىمشارتى 2033-جىلعا دەيىن ەسەپتەلگەن. الداعى جىلدارى ونىڭ جالاقىسى دا، كلۋبتاعى مارتەبەسى دە ەرەسەكتەر فۋتبولىنداعى ناتيجەسىنە قاراي وزگەرۋى مۇمكىن.
el.kz