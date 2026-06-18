داستان ساتپايەۆ «قايرات» ساپىنداعى سوڭعى ويىندا ەكى گول سوقتى
استانا. KAZINFORM - كەشە قازاقستان پرەمەر-ليگاسىندا XVIIتۋرىنىڭ الدىن الا وتكىزىلگەن ويىنىندا «قايرات» (الماتى) - « قىزىلجار» (پەتروپاۆل) كوماندالارى كەزدەستى.
الماتىلىق كوماندا سوڭعى ءۇش تۋردا جەڭىسكە جەتە الماي كەلدى.
ەكى مارتە تەڭ تۇسسە، ءبىر مارتە قارسىلاسىنا ەسە جىبەرىپ قويدى. سالدارىنان تۋرنير كەستەسىندە جاعدايىن قيىنداتىپ، باس جۇلدەگە تالاستا شىمكەنتتىك «ورداباسىدان» ءۇش ۇپايعا قالىپ قويدى.
سونداي-اق بۇل كەزدەسۋدە قازاقستاندىق جاس جۇلدىز داستان ساتپايەۆ الماتىلىق كلۋب ساپىندا سوڭعى ماتچىن وتكىزەتىنى بەلگىلى بولدى. ەندى ول انگليانىڭ «چەلسي» كلۋبىنا اۋىسىپ، ەل فۋتبولىندا سول ەلدە وينايتىن تۇڭعىش فۋتبولشى اتانادى.
داستان الماتىلىق كلۋب ساپىنداعى سوڭعى كەزدەسۋىندە جانكۇيەر كوڭىلىنەن شىعاتىن شەبەرلىگىن كورسەتە ءبىلدى. ويىننىڭ 59-مينۋتىندا ول العاشقى گولىن سوقسا، 87-مينۋتتا تاعى ءبىر مارتە مەرگەندىك تانىتتى. تاعى ءبىر گولدى الماتىلىق كلۋبتىڭ جاس فۋتبولشىسى يسمايل بەكبولات ءوزىنىڭ ەنشىسىنە جازدى.
ەل بىرىنشىلىگىندە الداعى تۋر ويىندارى 20 جانە 21-ماۋسىم كۇندەرى وتكىزىلەدى.