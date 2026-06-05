داستان ساتپايەۆ «قايرات» ساپىنداعى سوڭعى ماتچتارىن وتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - داستان ساتپايەۆ «قايرات» ساپىنداعى سوڭعى ماتچتارىن وتكىزەدى. بۇل تۋرالى كلۋب رەسمي مالىمدەمە جاسادى.
- ون جىل بۇرىن داستان «قايرات» اكادەمياسىنا ارمانىمەن، وزىنە دەگەن سەنىممەن، فۋتبولعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىمەن كەلگەن ەدى. وسى ۋاقىت ىشىندە ول نەگىزگى كوماندانىڭ كوشباسشىلارىنىڭ بىرىنە، كلۋب رەكوردسمەنىنە، قازىرگى قۇرامنىڭ ەڭ ناتيجەلى ويىنشىسىنا، جانكۇيەرلەردىڭ سۇيىكتىسىنە اينالدى. ەندى ونىڭ سارى-قارالار ساپىنداعى جولى ءوز مارەسىنە جاقىندادى. سىزدەردى ساتپايەۆتىڭ «قايرات» ساپىنداعى سوڭعى ماتچتارىن تاماشالاپ، تۇلەگىمىزدى قۇرمەتتەپ شىعارىپ سالۋ، ماۋسىمنىڭ ماڭىزدى كەزەڭىندە كوماندانى قولداۋ ءۇشىن «ورتالىققا» شاقىرامىز. «اتىراۋ» جانە «قىزىلجار» كوماندالارىنا قارسى وتەتىن ءوز الاڭىمىزداعى ماتچتارعا بيلەت ساتىلا باستادى. ءبىزدىڭ تۇلەگىمىز ءۇشىن بۇل كەزدەسۋلەر لوندوندىق «چەلسيگە» اۋىسار الدىنداعى «قايرات» قۇرامىنداعى سوڭعى ويىندار بولماق، - دەلىنگەن كلۋب حابارلاماسىندا.
13-ماۋسىم (سەنبى) 18:00
«قايرات» - «اتىراۋ»
17-ماۋسىم (سارسەنبى) 19:00
«قايرات» - « قىزىلجار»
- «قىزىلجارعا» قارسى ماتچتان كەيىن ورتالىق ستاديوندا شابۋىلشىمىزعا ارنالعان قوشتاسۋ ءراسىمى وتەدى. ول الداعى ۋاقىتتا ەۋروپالىق ۇلكەن ساحنادا جاڭا سىناققا قادام باسادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك داستان ساتپايەۆ قازاقستانداعى ج و و- دا وقۋ ءۇشىن گرانتقا يە بولعان ەدى.