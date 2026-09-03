داستان ساتپايەۆ ماتچتىڭ ۇزدىك ويىنشىسى اتاندى
استانا. KAZINFORM - «بەرنلي» انگليا چەمپيونشيپىنىڭ ءتورتىنشى تۋرىندا ءوز الاڭىندا «ميدلسبرومەن» تەڭ ءتۇستى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
بەرنليدەگى «تەرف مۋر» ستاديونىندا وتكەن كەزدەسۋ 1:1 ەسەبىمەن اياقتالدى.
23-مينۋتتا ەيدەن مورريس گول سوعىپ، «ميدلسبرونى» العا شىعاردى. ال 54-مينۋتتا يۋگو راگۋبەر الاڭ يەلەرىنىڭ تارازى باسىن تەڭەستىرۋىنە كومەكتەستى.
«بەرنليدىڭ» قازاقستاندىق شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆ نەگىزگى قۇرامدا الاڭعا شىعىپ، 80-مينۋتتا الماستىرىلدى.
«سپورت شرەدينگەرا» Telegram ارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، داستان الاڭدا وتكىزگەن 80 مينۋت ىشىندە قاقپاعا 2 رەت سوققى جاساپ، 18 پاستىڭ 17 ءسىن ءدال جەتكىزگەن. سونداي-اق دوپقا 31 رەت ءتيىپ، 4 جەكپە-جەكتىڭ ۇشەۋىندە جەڭىسكە جەتتى جانە ءبىر رەت دوپتى ءساتتى تارتىپ الدى.
داستان الاڭنان جانكۇيەرلەردىڭ قوشەمەتىمەن شىقتى.
ويىن قورىتىندىسى بويىنشا داستان ساتپايەۆ «ميدلسبروعا» قارسى ماتچتىڭ ۇزدىك ويىنشىسى اتاندى. بۇل تۋرالى «بەرنلي» كلۋبى دا رەسمي پاراقشاسىندا حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، ساتپايەۆتىڭ كومانداسى ازىرگە چەمپيوناتتا جەڭىسكە جەتە الماي كەلەدى. «بەرنلي» ەكى رەت تەڭ ءتۇسىپ، ەكى رەت جەڭىلگەن.
داستان ساتپايەۆ «بەرنلي» ساپىندا ءتورت ماتچ وتكىزدى. ونىڭ ۇشەۋى چەمپيونشيپتا، بىرەۋى انگليا ليگاسى كۋبوگىندا ءوتتى.
بۇعان دەيىن «بەرنلي» كلۋبى «ميدلسبروعا» قارسى ماتچتىڭ افيشاسىنا داستان ساتپايەۆتى تاڭداعانى حابارلانعان.