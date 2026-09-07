اسقار اقايەۆ 2005-جىلى قىرعىزستاننان نە ءۇشىن كەتكەنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى اسقار اقايەۆ 2005-جىلعى ناۋرىز وقيعالارى كەزىندە ەلدەن كەتۋ سەبەبىن ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىرعىزستاننان كەتۋىن قاشۋ دەپ باعالاۋعا بولمايدى. اقايەۆ بۇل شەشىمدى ەلدە قانتوگىس بولماۋى ءۇشىن قابىلداعانىن مالىمدەدى.
Exclusive.kg باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ول پرەزيدەنتتىك كەزەڭىندەگى ءبىرقاتار ماڭىزدى شەشىمگە توقتالعان. اتاپ ايتقاندا، ۇلتتىق ۆاليۋتا - سومدى ەنگىزۋدىڭ ماڭىزىن، «قۇمتور» جوباسىن ىسكە قوسۋ سەبەپتەرىن جانە وتباسى مۇشەلەرىنە قاتىستى ايتىلعان ايىپتاردى ءسوز ەتكەن.
اقايەۆ ءوزىنىڭ مەملەكەت باسشىسى رەتىندەگى ەڭ ۇلكەن جەتىستىكتەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ ەنگىزىلۋى مەن دەموكراتيالىق ينستيتۋتتاردىڭ قالىپتاسۋىن اتادى.
ال پرەزيدەنتتىك كەزەڭىندەگى ەڭ ۇلكەن قاتەلىگى رەتىندە اقسى وقيعاسىنىڭ الدىن دەر كەزىندە الا الماعانىن مويىنداعان.
اسقار اقايەۆ قىرعىزستاندى 1990-جىلدان 2005-جىلعا دەيىن باسقاردى. 2005-جىلعى «قىزعالداق ريەۆوليۋتسياسى» كەزىندە ول ەلدەن كەتىپ، كەيىن پرەزيدەنت قىزمەتىنەن رەسمي تۇردە باس تارتتى.
ونىڭ قازاقستانمەن دە تۋىستىق بايلانىسى بولعان. 1990-جىلداردىڭ سوڭىندا اقايەۆتىڭ ۇلكەن ۇلى ايدار قازاقستاننىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ كىشى قىزى ءاليا نازاربايەۆاعا ۇيلەنگەن. الايدا ولاردىڭ نەكەسى شامامەن ءۇش جىلعا سوزىلعان.
2005-جىلعى ساياسي داعدارىس كەزىندە اسقار اقايەۆتىڭ بىشكەكتەن شىعىپ، قازاقستان ارقىلى رەسەيگە ۇشۋىنا نۇرسۇلتان نازاربايەۆ كومەكتەسكەنى ايتىلادى.
وسى وقيعالاردان كەيىن اقايەۆ ماسكەۋگە قونىستانىپ، عىلىمي قىزمەتپەن اينالىسا باستادى.