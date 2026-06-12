اسكەري مىندەتتىلەر العاش رەت درون باسقارۋدى ۇيرەنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بىرەگەي وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى 14157 اسكەري ءبولىم بازاسىندا ءوتىپ جاتىر. وندا اسكەري مىندەتتىلەر دالالىق جاعدايدا درون وپەراتورى كاسىبىن يگەرەدى.
جيىندار تاريحىندا العاش رەت رەزەرۆتەگىلەر ءداستۇرلى اسكەري دايارلىقتىڭ نەگىزگى كۋرسىن مەڭگەرۋمەن قاتار، درونداردى باسقارۋدى دا ۇيرەنەدى.
بۇل جيىنداردى وتكىزۋ ءۇشىن 14157 اسكەري ءبولىمى كەزدەيسوق تاڭدالعان جوق. اتالعان ءبولىم ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىمەن جۇمىس ىستەۋگە ماماندانعان. زاپاستان شاقىرىلعان ازاماتتاردى وقىتۋعا تاجىريبەلى نۇسقاۋشىلار تارتىلعان.
ءبىر ايلىق جيىنعا تاراز قالاسى مەن جامبىل اۋدانى، جۋالى اۋدانى جانە بايزاق اۋدانىنىن 120 ازامات كەلدى. قابىلداۋ پۋنكتىندە اسكەري مىندەتتىلەر تىركەۋدەن ءوتىپ، قۇجاتتارى راسىمدەلەدى، قاجەتتى زاتتارمەن جانە اسكەري كيىممەن قامتاماسىز ەتىلەدى.
بۇل جيىنداردىڭ ەرەكشەلىگى - رەزەرۆتەگىلەر تەك باستاپقى اسكەري دايىندىقتان ءوتىپ قانا قويماي، درونداردىڭ قۇرىلىمىن جانە ولاردى باسقارۋ نەگىزدەرىن دە مەڭگەرەدى. بىزدە جەكە قۇرامدى قابىلداۋعا تولىق دايىندىق جاسالعان، وقۋ الاڭدارى مەن شاتىرلى لاگەر جابدىقتالعان، - دەدى 14157 اسكەري ءبولىمى كومانديرىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىستار جونىندەگى ورىنباسارى پودپولكوۆنيك ءالىمجىن قۋانتاي.
جەرگىلىكتى اسكەري باسقارۋ ورگاندارى بۇل جيىندارعا اسكەري مىندەتتىلەردى ەرەكشە مۇقيات ىرىكتەگەن.
ءبىزدىڭ مىندەتىمىز ازاماتتاردى ساپالى ىرىكتەۋ، دۇرىس اقپارات بەرىپ، جيىن وتەتىن ورىنعا جەتكىزۋ بولدى. شاقىرىلعانداردىڭ اراسىندا فەرمەرلەر، جۇرگىزۋشىلەر، ينجەنەرلەر، زاڭگەرلەر مەن بۋحگالتەرلەر بار. ولاردىڭ بارلىعى شاقىرۋدى دۇرىس دايىندىقپەن قابىلدادى، - دەدى جامبىل وبلىسى قورعانىس ىستەرى جونىندەگى دەپارتامەنتىنىڭ جۇمىلدىرۋ رەسۋرستارىن تاعايىنداۋ ءبولىمىنىڭ باستىعى پولكوۆنيك الماس چۋنكۋنوۆ.
وتىز كۇن ىشىندە ولار قايتا دايارلىقتان ءوتىپ، سونىڭ ىشىندە درونداردى باسقارۋدى ۇيرەنەدى.
بۇل باعىت ماعان وتە قىزىق. قازىرگى ۋاقىتتا ەلدى زاماناۋي تەحنولوگيالاردىڭ كومەگىمەن قورعاپ ۇيرەنۋ قاجەت. وقۋعا دايىنمىن، سوندىقتان جيىنعا ەش قارسىلىقسىز شىن ىقىلاسپەن كەلدىم، - دەدى جۋالى اۋدانىنان كەلگەن اسكەري مىندەتتى ازامات راۋان ساپارباي.
وسىلايشا، اسكەري مىندەتتىلەردى دايارلاۋ جۇيەسى ۇرىس الاڭىنداعى وزگەرىستەرگە ساي قارقىندى تۇردە جاڭارىپ كەلەدى. سەبەبى ۋاقىت وتكەن سايىن ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى وپەراتورلارىنىڭ جۇمىسى ۇلكەن ماڭىزعا يە بولىپ وتىر.