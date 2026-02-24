اسكەري تىكۇشاق قۇلاپ، 15 ادام مەرت بولدى
استانا. KAZINFORM - پەرۋدىڭ وڭتۇستىگىندە اسكەري مي-17 تىكۇشاعى قۇلاپ، كەمىندە 15 ادام مەرت بولدى. بۇل تۋرالى ەلدىڭ اسكەري اۋە كۇشتەرى حابارلادى، دەپ جازادى رەسەيلىك ت ا س س.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، ارنايى ماقساتتاعى كۇشتەر ۇلتتىق پوليتسيامەن بىرلەسىپ، كەشە كۇننىڭ ەكىنشى جارتىسىندا راديوبايلانىس ۇزىلگەن مي-17 تىكۇشاعىن تاپقان. اۋە كەمەسى چالا-ۆەحو ەلدى مەكەنى ماڭىنان، چالا وكرۋگىندە، كاراۆەلي پروۆينتسياسىندا، ارەكيپا دەپارتامەنتىندە انىقتالعان.
وقيعا ورنىنا جەتكەن قۇتقارۋشىلار 4 ەكيپاج مۇشەسى مەن 11 جولاۋشىنىڭ، ونىڭ ىشىندە بالالاردىڭ قازا بولعانىن راستادى.
اسكەري اۋە كۇشتەرىنىڭ مالىمدەۋىنشە، تىكۇشاق ارەكيپا وڭىرىندەگى سۋ تاسقىنى، وزەندەردىڭ ارناسىنان اسۋى جانە باسقا دا توتەنشە جاعدايلاردان زارداپ شەككەن تۇرعىندارعا كومەك كورسەتۋ، سونداي-اق ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن باعىت العان.
وسىعان دەيىن ا ق ش- تىڭ اسكەري قىزمەتكەرلەرى تىكۇشاق اپاتىنان قازا تاپقانى تۋرالى جازدىق.