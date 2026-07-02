اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلعان جاستارعا قانداي جەڭىلدىكتەر قاراستىرىلعان
استانا. KAZINFORM - كوكتەمگى شاقىرۋ ناۋقانى اياسىندا قازاقستاننىڭ قارۋلى كۇشتەرىنە، باسقا دا اسكەرلەرى مەن اسكەري قۇرالىمدارىنا 18 بەن 27 جاس ارالىعىنداعى 21 مىڭنان استام ازامات شاقىرىلدى.
ولاردىڭ ىشىندە 11 مىڭنان استامى قارۋلى كۇشتەردىڭ قاتارىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتىن وتەيتىن بولسا، 7 مىڭنان استامى - ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىنا، 2 مىڭعا جۋىعى - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ شەكارا قىزمەتىنە، 400 گە تارتا - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنە، ال 300 ازامات - مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنە جىبەرىلدى.
اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ تۋرالى حابارلامالار ازاماتتارعا SMS-حابارلاما جانە eGov پورتالىنداعى جەكە كابينەتى ارقىلى جولداندى. اسكەرگە شاقىرۋدى كەيىنگە قالدىرۋ جانە ودان بوساتۋ راسىمدەرى اۆتوماتتى تۇردە ىسكە اسىرىلدى.
- شاقىرۋ ناۋقانى بارىسىندا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋ-جۇمىلدىرۋ جۇمىستارى دەپارتامەنتى جەرگىلىكتى اسكەري باسقارۋ ورگاندارىمەن بىرلەسىپ، ازاماتتاردى اسكەرگە شاقىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا جان-جاقتى اقپاراتتاندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى. «قاۋىرت جەلى» تەلەفوندارى، ازاماتتاردى جەكە قابىلداۋ جانە اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ كەزدەسۋلەرى بارىسىندا شاقىرىلۋشىلار مەن ولاردىڭ اتا-انالارى وزدەرىن قىزىقتىرعان بارلىق سۇراقتارعا تولىققاندى جاۋاپ الدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار شاقىرۋ ءىس-شارالارىن ۇيىمداستىرۋدى جانە وتكىزۋدى، شاقىرۋ جانە مەديتسينالىق كوميسسيالاردىڭ جۇمىسىن قامتاماسىز ەتىپ، ولاردىڭ ءتيىمدى قىزمەتى ءۇشىن قاجەتتى جاعداي جاسادى.
بۇگىندە قارۋلى كۇشتەر قاتارىنداعى قىزمەت جاس ازاماتتارعا ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسقا يە جۇمىسشى ماماندىعىن مەڭگەرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتا كەتكەن ءجون. اسكەري قىزمەت كەزىندە بانكتەر مەن قارجى ۇيىمدارى الدىندا مىندەتتەمەلەرى بار ساربازدارعا نەسيەلىك دەمالىس بەرىلەدى. ال اسكەري قىزمەتىن اياقتاعاننان كەيىن جاۋىنگەرلىك دايارلىقتا ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەندەر جوعارى وقۋ ورىندارىنا مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتى نەگىزىندە تۇسە الادى. قالعاندارى ۇ ب ت تاپسىرماي-اق اقىلى بولىمگە قابىلدانۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى.
ايتا كەتەلىك ەلوردادان شاقىرىلعان ساربازدار قانداي اسكەري بولىمدەردە بورىشىن وتەپ جۇرگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.