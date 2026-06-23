اسكەري قىزمەتشىلەر سولتۇستىك امەريكانىڭ ەڭ بيىك شىڭىنا قازاقستان تۋىن تىكتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قارۋلى كۇشتەرى ارنايى وپەراتسيالار كۇشتەرىنىڭ تاۋ دايىندىعى ورتالىعىنىڭ الپينيستەر توبى سولتۇستىك امەريكانىڭ ەڭ بيىك شىڭى - دەناليدى باعىندىردى.
6190 مەتر بيىكتىكتە اسكەري قىزمەتشىلەر سالتاناتتى تۇردە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىن جانە ارنايى وپەراتسيالار كۇشتەرىنىڭ تۋىن كوتەردى.
ءساتتى اياقتالعان ەكسپەديتسيا قازاقستاندىق اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ جوعارى كاسىبي دايارلىعىن، توزىمدىلىگى مەن رۋح كۇشىن ايقىن كورسەتتى. سولتۇستىك امەريكانىڭ ەڭ بيىك شىڭىن باعىندىرۋ ولاردىڭ تاماشا دەنە جانە پسيحولوگيالىق دايىندىعىمەن قاتار، ولاردىڭ وتانسۇيگىشتىك، ەرلىك، تاباندىلىق قاسيەتتەرىن تاعى ءبىر پاش ەتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، اڭىزعا اينالعان دەنالي شىڭى الياسكانىڭ ورتالىق بولىگىنىڭ وڭتۇستىگىندە ورنالاسقان جانە جەرگىلىكتى ۇلتتىق پارك پەن قورىقتىڭ قۇرامىنا كىرەدى. دەنالي ءسوزى ۇندىستەردىڭ اتاباسكا تىلىنەن اۋدارعاندا «ۇلى» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.
ايتا كەتەلىك بۋرابايدا كوكشەتاۋ تاۋىنا بارۋعا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلگەن ەدى.