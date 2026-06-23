KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اسكەري قىزمەتشىلەر سولتۇستىك امەريكانىڭ ەڭ بيىك شىڭىنا قازاقستان تۋىن تىكتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان قارۋلى كۇشتەرى ارنايى وپەراتسيالار كۇشتەرىنىڭ تاۋ دايىندىعى ورتالىعىنىڭ الپينيستەر توبى سولتۇستىك امەريكانىڭ ەڭ بيىك شىڭى - دەناليدى باعىندىردى.

    Kazakh armed forces servicemen raise National Flag on Denali
    Photo credit: The Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan

    6190 مەتر بيىكتىكتە اسكەري قىزمەتشىلەر سالتاناتتى تۇردە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىن جانە ارنايى وپەراتسيالار كۇشتەرىنىڭ تۋىن كوتەردى.

    Kazakh armed forces servicemen raise National Flag on Denali
    Photo credit: The Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan

    ءساتتى اياقتالعان ەكسپەديتسيا قازاقستاندىق اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ جوعارى كاسىبي دايارلىعىن، توزىمدىلىگى مەن رۋح كۇشىن ايقىن كورسەتتى. سولتۇستىك امەريكانىڭ ەڭ بيىك شىڭىن باعىندىرۋ ولاردىڭ تاماشا دەنە جانە پسيحولوگيالىق دايىندىعىمەن قاتار، ولاردىڭ وتانسۇيگىشتىك، ەرلىك، تاباندىلىق قاسيەتتەرىن تاعى ءبىر پاش ەتتى.

    Kazakh armed forces servicemen raise National Flag on Denali
    Photo credit: The Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan

    ەسكە سالا كەتەيىك، اڭىزعا اينالعان دەنالي شىڭى الياسكانىڭ ورتالىق بولىگىنىڭ وڭتۇستىگىندە ورنالاسقان جانە جەرگىلىكتى ۇلتتىق پارك پەن قورىقتىڭ قۇرامىنا كىرەدى. دەنالي ءسوزى ۇندىستەردىڭ اتاباسكا تىلىنەن اۋدارعاندا «ۇلى» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى.

    Kazakh armed forces servicemen raise National Flag on Denali
    Photo credit: The Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan

    ايتا كەتەلىك بۋرابايدا كوكشەتاۋ تاۋىنا بارۋعا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلگەن ەدى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور