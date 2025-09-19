اسكەري قىزمەتشى رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي 600 شاقىرىم جۇگىرىپ، رەكورد جاڭارتپاق
استانا. KAZINFORM - استاناداعى اۋماقتىق قورعانىس بريگاداسى بولىمشەسىنىڭ كومانديرى 3-سىنىپتى سەرجانت راۋان ءابىلحانوۆ استانا - كوكشەتاۋ - استانا باعىتى بويىنشا ارا قاشىقتىعى 600 شاقىرىم بولاتىن بىرەگەي سپورتتىق سىناققا - سۋپەرمارافونعا دايىندالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ق ر قورعانىس مينيسترلىگى حابارلادى.
ول بۇل باستاماسىن ۇلتتىق مەرەكە - رەسپۋبليكا كۇنىنە ارناپ، جۇگىرۋدى 25- قىركۇيەكتە باستاۋدى جوسپارلاپ وتىر. اسكەري قىزمەتشى وسى ماقساتى ارقىلى قازاقستاندىق ۋلترامارافونداردىڭ بارلىق الدىڭعى رەكوردتارىن جاڭارتپاق.
- راۋان ءابىلحانوۆتىڭ باستاماسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى مەن استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرى تاراپىنان قولداۋ تاپتى. سەرجانت ءابىلحانوۆتىڭ جۇگىرۋدە رەكورد جاساۋدان تاجىريبەسى بار. ول 2022 -جىلى الماتى وبلىسىنداعى «ءالي» وقۋ- جاتتىعۋ ورتالىعىنان شەلەك اۋىلى باعىتى بويىنشا 48 ساعات ىشىندە 350 شاقىرىمدى جۇرگىرىپ ءوتىپ، قازاقستاننىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
42 جاستاعى سپورتشى 15 جىلدان استام جەڭىل اتلەتيكامەن اينالىسادى. الماتىدا جانە اسكەري قىزمەتشىلەر اراسىندا مارافونداردىڭ بىرنەشە دۇركىن جەڭىمپازى. الداعى مارافوننان وزگە ونىڭ جوسپارىندا 10 كۇندە 1000 شاقىرىم جۇگىرۋ - جاڭا جوباسى دا بار.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اسكەري قىزمەتشىسى 80 شاقىرىم مارافون جۇگىرگەنىن جازعان بولاتىنبىز.