اسكەري كەمەلەردىڭ سوقتىعىسۋى: ءۇندىستان مەن پاكىستان نارازىلىق ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - پاكىستان ومان شىعاناعىندا بولعان اسكەري كەمەلەردىڭ قاقتىعىسىنا بايلانىستى ءۇندىستانعا نارازىلىق ءبىلدىردى.
يسلامابادتىڭ مالىمدەۋىنشە، ءۇندىستاندىق اسكەري كەمە پاكىستاننىڭ ەكونوميكالىق ايماعىندا قاۋىپتى مانيەۆر جاساعان. بۇل تۋرالى Kazinform انادولى اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
پاكىستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ومان شىعاناعىندا بولعان اسكەري كەمەلەردىڭ سوقتىعىسۋىنا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى. وسىعان بايلانىستى ءۇندىستاننىڭ يسلامابادتاعى ۋاقىتشا سەنىمدى وكىلى مينيسترلىككە شاقىرىلىپ، ءۇندىستاندىق تاراپقا قاتاڭ نارازىلىق ءبىلدىرىلدى.
پاكىستاننىڭ ايرىقشا ەكونوميكالىق ايماعىندا ءوتىپ جاتقان «SEASPARK-26» اسكەري-تەڭىز جاتتىعۋلارى كەزىندە ءۇندىستاننىڭ اسكەري كەمەسى پاكىستاننىڭ اسكەري كەمەسىنە تىم جاقىن كەلىپ، قاۋىپتى مانيەۆر جاساعان. سالدارىنان ەكى ەلدىڭ كەمەسى سوقتىعىسقان.
پاكىستان ءۇندىستاننىڭ ارەكەتىن اگرەسسيالىق قادام دەپ اتاپ، ونى قاتاڭ ايىپتادى. يسلاماباد نيۋ-دەليدەن حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىن جانە تەڭىزدەگى كەلەڭسىز وقيعالاردىڭ الدىن الۋعا ارنالعان ەكىجاقتى كەلىسىمدەردى ساقتاۋدى تالاپ ەتتى.
ءۇندىستان دا اسكەري كەمەلەردىڭ سوقتىعىسۋىنا بايلانىستى پاكىستانعا نارازىلىق ءبىلدىردى.
ءۇندىستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى سول كۇنى جاريالاعان مالىمدەمەدە ومان شىعاناعىندا ەكى ەلدىڭ اسكەري كەمەلەرى سوقتىعىسقانى ايتىلعان.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەۋىنشە، پاكىستان اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ «قابىلدانبايتىن ءارى كاسىبي تالاپتارعا ساي ەمەس ارەكەتى» ءۇندىستاندىق اسكەري كەمەگە سوقتىعىسۋعا سەبەپ بولعان. وسىعان بايلانىستى پاكىستاننىڭ نيۋ-دەليدەگى ۋاقىتشا سەنىمدى وكىلى مينيسترلىككە شاقىرىلىپ، وعان ءۇندىستان تاراپىنىڭ نارازىلىعى جەتكىزىلدى.
بۇعان دەيىن ترامپ ساۋد ارابياسى، تۇركيا جانە پاكىستان اراسىنداعى قورعانىس كەلىسىمىنە قولداۋ بىلدىرگەنى حابارلانعان بولاتىن.