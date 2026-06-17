اسكەري كازارمالاردى تولىقتاي بەينەباقىلاۋ كامەرالارىمەن قامتۋ جۇمىستارى قاشان اياقتالادى
استانا. KAZINFORM - قورعانىس مينيسترلىگى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا كەشەندى جوسپار اياسىندا جۇمىس ىستەپ جاتىر. بۇل جونىندە ءماجىلىستىڭ كۋلۋارىندا ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىستار جونىندەگى ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ مالىمدەدى.
- بىزدە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇمىستاردىڭ كەشەندى جوسپارى بار. بيىل جىل سوڭىنا دەيىن نە كەلەسى جىلعا دەيىن بارلىق كازارماعا بەينەباقىلاۋ ورناتىلادى دەپ ويلايمىن. سونىمەن بىرگە، جاساندى ينتەللەكت ەنگىزىلىپ، ول دەرەكتەرگە تالداۋ جۇرگىزەدى، - دەدى اسقار مۇستابەكوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قارۋلى كۇشتەردە جاڭا ترانسفورماتسيا ورتالىعى ىسكە قوسىلعانىن جانە اسكەري لوگيستيكا سيفرلاناتىنىن جازعانبىز.