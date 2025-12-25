اسكەري ۇشقىشتار وقۋ-جاتتىعۋ ۇشۋلارىن داڭقتى قولباسشى باۋىرجان مومىش ۇلىنا ارنادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىنىڭ اسكەري اۆياتسيالىق بازالارىندا قازاق حالقىنىڭ ۇلى پەرزەنتى، كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ تۋعانىنا 115 جىل تولۋىنا وراي اۋقىمدى وقۋ-جاتتىعۋ ءوتتى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ءىس-شارانىڭ باستى ەرەكشەلىگى - اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ اۋە كەمەلەرىنىڭ استانا، تاراز، بالقاش، جەتىگەن، قاراعاندى، شىمكەنت، تالدىقورعان جانە اقتاۋ قالالارىنداعى اسكەري اۋەايلاقتاردان ءبىر مەزگىلدە كوككە كوتەرىلۋى بولدى. ۇشۋلارعا س-295، س ۋ-30س م، س ۋ-27، ل-39 س ۇشاقتارى، م ي-17، م ي-35، م ي-171 تىكۇشاقتارى، سونداي-اق ANKA ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى تارتىلدى.
جەكە قۇرام داڭقتى قولباسشى باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ رۋحىنا ءبىر مينۋت ۇنسىزدىكپەن تاعزىم ەتتى. باتىردىڭ 115 جىلدىعىنا وراي ۇشۋلاردى باسقارۋ پۋنكتىندە ۆولوكولامسك تۇبىندەگى شايقاسقا قاتىسقان جاۋىنگەردىڭ ءومىر جولى مەن ەرلىك ىستەرىنە ارنالعان ەستەلىك بۇرىش بەزەندىرىلدى.
ۇشۋعا دەيىنگى نۇسقاۋلىق بارىسىندا ەكيپاج مۇشەلەرىنە اقىل-كەڭەس بەرگەن كومانديرلەر بۇل ءىس-شارانىڭ ۇرپاقتار ساباقتاستىعىن نىعايتۋ جانە وتان قورعاۋشىلاردىڭ داڭقتى جاۋىنگەرلىك داستۇرلەرىن جالعاستىرۋ تۇرعىسىنان ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل ۇشۋلارعا قاتىسۋ - ءاربىر اسكەري ۇشقىش ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە ءارى زور جاۋاپكەرشىلىك. وقۋ-جاتتىعۋ ساباقتارىن باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ ەسىمىمەن بايلانىستىرا وتىرىپ، ءبىز ونىڭ وتان الدىنداعى ەڭبەگىنە تەرەڭ قۇرمەتىمىزدى بىلدىردىك. ونىڭ ومىرلىك قاعيدالارى مەن ادامگەرشىلىك وسيەتتەرى اسكەري قىزمەتشىلەر ءۇشىن رۋحاني باعدار مەن مورالدىق تىرەك بولىپ تابىلادى، - دەدى اسكەري-اۋە كۇشتەرى قولباسشىسىنىڭ ورىنباسارى پولكوۆنيك مەدەت اسكەتايەۆ.
وقۋ-جاتتىعۋ ۇشۋلارى شتاتتىق رەجيمدە ءوتىپ، قويىلعان بارلىق مىندەتتەر تولىق كولەمدە ورىندالدى. ءىس-شارا قازاقستاننىڭ اسكەري-اۋە كۇشتەرىنىڭ جوعارى جاۋىنگەرلىك دايىندىعىن جانە ۇشقىشتار مەن ينجەنەرلىك-تەحنيكالىق قۇرامنىڭ كاسىبيلىگىن ايقىن كورسەتتى.