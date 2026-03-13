    10:55, 13 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    اسكەردەگى نەمەسە اۋرۋحاناداعى ازاماتتار قالاي داۋىس بەرەدى

    استانا. KAZINFORM - رەفەرەندۋم كۇنى ەرەكشە سايلاۋ ۋچاسكەلەرى دە جۇمىس ىستەيدى. بۇل جونىندە ق ر ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى مالىمدەدى.

    Әскердегі немесе ауруханадағы азаматтар қалай дауыс береді
    فوتو: اۋماقتىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى

    كوميسسيا مالىمەتىنشە، مۇنداي ساناتقا اسكەري بولىمدەر، اۋرۋحانالار، پەرزەنتحانالار ت. ب. نىسانداردا اشىلاتىن ۋچاسكەلەر جاتادى. ولاردىڭ جالپى سانى - 622.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، رەفەرەندۋم كۇنى داۋىس بەرۋشىلەر تىركەلگەن مەكەنجايى بويىنشا ۋچاسكەگە بارۋى ءتيىس. ەگەر ازامات تۇرعىلىقتى مەكەنجايى بويىنشا ۋچاسكەگە كەلىپ، تىزىمنەن ءوزىن تاپپاسا، وندا قىزمەتكەرلەر كومەگىنە جۇگىنگەنى ءجون. جاۋاپتى ماماندار ونىڭ تىركەلگەن مەكەنجايى بويىنشا ۋچاسكەسىن انىقتاپ بەرەدى.

    ەلىمىزدەگى 10402 ۋچاسكەنىڭ جارتىسىنان استامى مۇنداي قىزمەتتى كورسەتە الادى.

    ايتا كەتەلىك تىركەۋى جوق ازاماتتار رەفەرەندۋمعا قالاي قاتىساتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    Бейсен Сұлтан
