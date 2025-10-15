اسكەردەن قاشقاندار سانى رەكورد جاڭارتتى: ۋكراينادا جاعداي ۋشىعىپ تۇر
ۋكراينا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى رەسەيدىڭ تولىق اۋقىمدى باسىپ كىرۋىنەن بەرى 290 مىڭعا جۋىق قىلمىستىق ءىس قوزعاعان. بۇل ىستەردىڭ بارلىعى - اسكەري بولىمنەن ءوز بەتىمەن كەتۋ مەن دەزەرتيرلىككە قاتىستى، دەپ حابارلايدى Ulysmedia.kz.
سوڭعى ءبىر جىلدا مۇنداي ىستەردىڭ سانى كۇرت ارتقان.
«ۋكراينسكايا پراۆدا» باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2022 -جىلدىڭ قاڭتارىنان 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنە دەيىن 235646 ءىس اسكەري بولىمنەن ءوز بەتىمەن كەتۋ بابىمەن، ال 53954 ءىس دەزەرتيرلىك فاكتىسىمەن تىركەلگەن.
ەڭ ايقىن ءوسىم 2024 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ بايقالدى - وسى ۋاقىتتان بەرى 176 مىڭنان استام س و چ جانە 24 مىڭعا جۋىق دەزەرتيرلىك ءىس قوزعالعان.
اسكەردەن قاشۋ ۋكرايناداعى ەڭ كوپ تىركەلەتىن قىلمىسقا اينالدى
2025 -جىلدىڭ شىلدە ايىنا دەيىن ۋكراينا باس پروكۋراتۋراسى 202997 س و چ ءىسىن جانە 50058 دەزەرتيرلىك ءىسىن تىركەگەن. ونىڭ ىشىندە 15564 جانە 1248 ءىس بويىنشا ايىپ تاعىلعان.
2024 -جىلدىڭ قاراشاسىندا ۋكراينا بيلىگى العاش رەت جازاسىز اسكەرگە قايتا ورالۋ مەحانيزمى ەنگىزگەن ەدى. ول بويىنشا اسكەري قىزمەتكەر ەگەر ءبىرىنشى رەت ءبولىمىن تاستاپ كەتسە نەمەسە دەزەرتيرلىك جاساسا، جازاعا تارتىلماي قايتا قىزمەتكە ورالا الادى.
بۇل شەشىمنىڭ ناتيجەسى ەكى ءتۇرلى اسەر بەردى: ءبىر جاعىنان 29 مىڭنان استام سارباز ارمياعا قايتا ورالسا، ەكىنشى جاعىنان جاپپاي قاشۋ دەرەكتەرى كۇرت ءوستى.
12 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ قاراستىرىلعان
2024 -جىلى اسكەردەن ءوز بەتىمەن كەتۋ ۋكرايناداعى ەڭ كوپ تىركەلەتىن قىلمىسقا اينالدى. بۇل كورسەتكىش ەل تاريحىندا العاش رەت ۇرلىق پەن الاياقتىقتان دا اسىپ ءتۇستى.
اسكەري جاعداي كەزىندە ءبولىمدى ءوز ەركىمەن تاستاپ كەتكەندەرگە 5 جىلدان 10 جىلعا دەيىن، ال دەزەرتيرلەرگە 5 جىلدان 12 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى بەلگىلەنگەن.