    اسكەردەن كەيىن تەگىن وقۋعا مۇمكىندىك العان قازاقستاندىقتاردىڭ ءتىزىمى جاريالاندى

    استانا. KAZINFORM - قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ سايتىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەت وتكەرگەن ازاماتتارعا ارنالعان مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى جاريالاندى.

    В Казахстане более 1000 срочников получили образовательные гранты
    فوتو: قورعانىس مينيسترلىگى

    ىرىكتەۋ «سارباز 2.0» سيفرلىق جۇيەسى ارقىلى جۇرگىزىلدى. ناتيجەسىندە 2026 -جىلعى ساۋىردە زاپاسقا شىعارىلعان 1000-نان استام قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىندا تەگىن ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.

    2023 -جىلى ىسكە قوسىلىپ، زاڭنامالىق تۇرعىدا بەكىتىلگەن جوبا ج و و-عا ۇ ب ت تاپسىرماي، اڭگىمەلەسۋ ناتيجەسى بويىنشا تۇسۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. جاۋىنگەرلىك دايارلىقتا ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەندەر جاتاقحانامەن جانە ستيپەنديامەن قامتاماسىز ەتىلەدى.

    گرانتتاردىڭ ءبولىنۋى:
    ▪️ قورعانىس مينيسترلىگى - 492
    ▪️ ۇلتتىق ۇلان - 493
    ▪️ ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى - 112
    ▪️ ت ج م - 28
    ▪️ مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى - 29

    «سارباز 2.0» - جاستار ءۇشىن ءبىلىم الۋعا جانە كاسىبي دامۋعا جول اشاتىن ءتيىمدى الەۋمەتتىك مۇمكىندىك.

    مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى مىنا سىلتەمە ارقىلى ءوتىپ بىلە الاسىزدا.

    Бейсен Сұлтан
