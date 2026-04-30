اسكەردەن كەيىن تەگىن وقۋعا مۇمكىندىك العان قازاقستاندىقتاردىڭ ءتىزىمى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ سايتىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەت وتكەرگەن ازاماتتارعا ارنالعان مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى جاريالاندى.
ىرىكتەۋ «سارباز 2.0» سيفرلىق جۇيەسى ارقىلى جۇرگىزىلدى. ناتيجەسىندە 2026 -جىلعى ساۋىردە زاپاسقا شىعارىلعان 1000-نان استام قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىندا تەگىن ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.
2023 -جىلى ىسكە قوسىلىپ، زاڭنامالىق تۇرعىدا بەكىتىلگەن جوبا ج و و-عا ۇ ب ت تاپسىرماي، اڭگىمەلەسۋ ناتيجەسى بويىنشا تۇسۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. جاۋىنگەرلىك دايارلىقتا ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەندەر جاتاقحانامەن جانە ستيپەنديامەن قامتاماسىز ەتىلەدى.
گرانتتاردىڭ ءبولىنۋى:
▪️ قورعانىس مينيسترلىگى - 492
▪️ ۇلتتىق ۇلان - 493
▪️ ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى - 112
▪️ ت ج م - 28
▪️ مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى - 29
«سارباز 2.0» - جاستار ءۇشىن ءبىلىم الۋعا جانە كاسىبي دامۋعا جول اشاتىن ءتيىمدى الەۋمەتتىك مۇمكىندىك.
مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى مىنا سىلتەمە ارقىلى ءوتىپ بىلە الاسىزدا.