اسكەردە قانشا ايەل قىزمەت ەتەدى جانە ولار نەمەن اينالىسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ارمياسىندا اسكەري قىزمەتتى تەك ەر ادامدار عانا ەمەس، ايەلدەر دە اتقارىپ ءجۇر. بۇگىندە ەلىمىزدىڭ قارۋلى كۇشتەرى قاتارىندا شامامەن جەتى مىڭ ايەل قىزمەت ەتەدى.
ولار تەك مەديتسينالىق نەمەسە اكىمشىلىك جۇمىستارمەن شەكتەلمەي، جاۋىنگەرلىك دايىندىققا قاتىسىپ، ارنايى اسكەري ماماندىقتاردى دا مەڭگەرىپ كەلەدى.
11 ايەل باسشىلىق قىزمەت اتقارادى
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اسكەري قىزمەتتەگى ايەلدەردىڭ مىڭعا جۋىعى - وفيتسەرلەر، ال التى مىڭنان استامى كەلىسىمشارت نەگىزىندە ەڭبەك ەتەدى. سونىمەن قاتار 11 ايەل باسشىلىق قىزمەتتەردى اتقارىپ وتىر.
ايەل اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ اراسىندا دارىگەرلەر، پسيحولوگتار، قارجىگەرلەر، زاڭگەرلەر، بايلانىس جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار (IT) ماماندارى، كادر جانە ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋ سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى بار. ولار شتابتاردا، جاۋىنگەرلىك قامتاماسىز ەتۋ بولىمدەرىندە جانە اسكەري وقۋ-جاتتىعۋلاردا نۇسقاۋشى رەتىندە دە جۇمىس ىستەيدى.
كەيبىر اسكەري قىزمەتشىلەر ۇشقىش، مەرگەن جانە ارنايى ماقساتتاعى بولىمشەلەردىڭ مامانى سياقتى كۇردەلى اسكەري باعىتتاردى مەڭگەرىپ، كاسىبي دايارلىقتان وتەدى.
ايەلدەر اسكەرگە شاقىرىلا ما؟
قازاقستاندا ايەلدەردى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە مىندەتتى تۇردە شاقىرۋ قاراستىرىلماعان. قازىرگى ۋاقىتتا مۇنداي نورمانى ەنگىزۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتقان جوق.
دەگەنمەن اسكەري قىزمەتكە قىزىعۋشىلىق تانىتقان ايەلدەر قارۋلى كۇشتەر قاتارىنا كەلىسىمشارت نەگىزىندە قابىلدانا الادى. ياعني اسكەري قىزمەتتى تاڭداۋ - ولاردىڭ ەرىكتى شەشىمى.
سوڭعى جىلدارى ايەلدەردىڭ قورعانىس سالاسىنداعى ءرولى ارتىپ كەلەدى. ولار تەك قولداۋ كورسەتەتىن ماماندىقتاردا عانا ەمەس، جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى اسكەري قىزمەتتەردە دە تابىستى ەڭبەك ەتىپ، ەلىمىزدىڭ قورعانىس قابىلەتىن نىعايتۋعا ءوز ۇلەسىن قوسىپ ءجۇر.
ءبىز بۇعان دەيىن اسكەرگە شاقىرۋ، انت قابىلداۋ جانە اسكەري قىزمەتتەن بوساتۋ ەندى جاڭا فورماتتا وتەتىنىن جازعانبىز.