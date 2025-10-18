اسكەر بارىسى مارات بايقامۇروۆ «قازاقستان بارىسى - 2025» تۋرنيرىندە توپ جاردى
استانا. KAZINFORM - استاناداعى قازاق كۇرەسىنەن «قازاقستان بارىسى - 2025» تۋرنيرىنىڭ جەڭىسپازى بەلگىلى بولدى.
2024 -جىلعى «قازاقستان بارىسى» ەراسىل قاجىبايەۆ فينالدىق بەلدەسۋدە اسكەر بارىسى مارات بايقامۇروۆپەن بەلدەستى.
اقتىق بەلدەسۋدىڭ ەكىنشى مينۋتىندا مارات قارسىلاسىنىڭ وسال تۇسىن تاۋىپ، تازا جەڭىسكە قول جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، ەراسىل جارتىلاي فينالدا تۋرنيردىڭ باستى فاۆاريتى سانالعان «قارا بۋرا» لاقاپ اتىمەن تانىمال نۇرداۋلەت جارىلعاپوۆتى جارىس جولىنان شىعاردى. ال مارات اقتوبە وبلىسىنىڭ وكىلى ەراسىل امانگەلدىنى سان سوقتىردى.
ءۇشىنشى ورىن ءۇشىن بەلدەسۋدە، «قارا بۋرا» اقتوبە وبلىسىنىڭ وكىلى ەراسىل امانگەلدىنى تازا جەڭدى. وسىلايشا، نۇرداۋلەت «قازاقستان بارىسى» جوباسىنىڭ ءۇش دۇركىن قولا جۇلدەگەرى اتاعىنا قول جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايىندا قازاق كۇرەسىنەن رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي «قازاقستان بارىسى - 2025» ءتۋرنيرى ءوتىپ جاتقانىن جازعانبىز.
مۇحتار قاليموللا ۇلى