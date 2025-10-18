ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:46, 18 - قازان 2025 | GMT +5

    اسكەر بارىسى مارات بايقامۇروۆ «قازاقستان بارىسى - 2025» تۋرنيرىندە توپ جاردى

    استانا. KAZINFORM - استاناداعى قازاق كۇرەسىنەن «قازاقستان بارىسى - 2025» تۋرنيرىنىڭ جەڭىسپازى بەلگىلى بولدى.

    Әскер барысы Марат Байқамұров «Қазақстан Барысы – 2025» турнирінде топ жарды
    Фото: Қазақстан барысы

    2024 -جىلعى «قازاقستان بارىسى» ەراسىل قاجىبايەۆ فينالدىق بەلدەسۋدە اسكەر بارىسى مارات بايقامۇروۆپەن بەلدەستى.

    اقتىق بەلدەسۋدىڭ ەكىنشى مينۋتىندا مارات قارسىلاسىنىڭ وسال تۇسىن تاۋىپ، تازا جەڭىسكە قول جەتكىزدى.

    Қазақстан барысы
    Фото: Қазақстан барысы

    ايتا كەتەيىك، ەراسىل جارتىلاي فينالدا تۋرنيردىڭ باستى فاۆاريتى سانالعان «قارا بۋرا» لاقاپ اتىمەن تانىمال نۇرداۋلەت جارىلعاپوۆتى جارىس جولىنان شىعاردى. ال مارات اقتوبە وبلىسىنىڭ وكىلى ەراسىل امانگەلدىنى سان سوقتىردى.

    Әскер барысы Марат Байқамұров «Қазақстан Барысы – 2025» турнирінде топ жарды
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    ءۇشىنشى ورىن ءۇشىن بەلدەسۋدە، «قارا بۋرا» اقتوبە وبلىسىنىڭ وكىلى ەراسىل امانگەلدىنى تازا جەڭدى. وسىلايشا، نۇرداۋلەت «قازاقستان بارىسى» جوباسىنىڭ ءۇش دۇركىن قولا جۇلدەگەرى اتاعىنا قول جەتكىزدى.

    بۇعان دەيىن جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايىندا قازاق كۇرەسىنەن رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي «قازاقستان بارىسى - 2025» ءتۋرنيرى ءوتىپ جاتقانىن جازعانبىز.

     

    مۇحتار قاليموللا ۇلى

    تەگ:
    سپورت
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار